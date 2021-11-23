Сирна плетенка з горіхами та корицею: рецепт зимової випічки
23 листопада 2021 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
За кілька днів нас вітатиме перший зимовий місяць – грудень. Ми пропонуємо вам приготувати смачну плетенку на сирному тісті, а начинкою обрати волоські горіхи.
Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом сирної плетенки, яку сама часто готує для рідних.
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Неймовірно ніжний та легкий горіховий смак з нотками кориці чудово підійде до сімейного чаювання. За бажанням, до начинки можна додати родзинки.
Рецепт сирної плетенки з горіхами
- Час: 3 години
- Порції: 8
Сирна плетенка / Скріншот з відео
– 300 грамів домашнього сиру;
– 200 грамів борошна;
– 200 грамів вершкового масла;
– 8 грамів розпушувача;
– дрібка солі.
Для горіхової начинки:
– 100 грамів волоських горіхів;
– 50 г цукру;
– 5 грамів кориці;
– 30 грамів вершкового масла;
– 30 мілілітрів чорного рому.
Приготування:
- Ретельно перетріть сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Висипте борошно на деко, зверху натріть масло на дрібній тертці та перемішайте.
Скріншот з відео
- Додайте до крихти сіль та розпушувач.
- Додайте до маси сир та замісіть тісто.
Скріншот з відео
- Загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 1 – 2 години.
- Для приготування горіхової начинки обсмажте їх на сухій сковорідці.
- З'єднайте з рештою інгредієнтів та перебийте блендером в однорідну масу.
Скріншот з відео
- Дістаньте тісто з холодильника.
- Посипте стільницю борошно та розкачайте в шар товщиною 4 – 5 міліметрів, розміром 45х35 сантиметрів.
- Змастіть тісто горіховою начинкою.
Скріншот з відео
- Сформуйте рулет.
- Відступіть від країв тіста на 2 – 3 сантиметри та розріжте його по довжині. Сформуйте косичку.
Скріншот з відео
- Перекладіть плетенку на деко для випікання.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі "Конвекція" та випікайте плетенку 35 – 40 хвилин.
Скріншот з відео
- Готову випічку повністю охолодіть при кімнатній температурі та посипте цукровою пудрою.
- Подавайте до столу з компотом або теплим чаєм. Смачного!
Відеорецепт сирної плетенки з горіховою начинкою: