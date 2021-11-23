Сирна плетенка з горіхами та корицею: рецепт зимової випічки

23 листопада 2021 , 20:23
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

За кілька днів нас вітатиме перший зимовий місяць – грудень. Ми пропонуємо вам приготувати смачну плетенку на сирному тісті, а начинкою обрати волоські горіхи.

Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами рецептом сирної плетенки, яку сама часто готує для рідних.

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Неймовірно ніжний та легкий горіховий смак з нотками кориці чудово підійде до сімейного чаювання. За бажанням, до начинки можна додати родзинки. 

Рецепт сирної плетенки з горіхами

  • Час: 3 години
  • Порції: 8


Сирна плетенка / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 300 грамів домашнього сиру;
 – 200 грамів борошна;
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 8 грамів розпушувача;
 – дрібка солі.
Для горіхової начинки:
 – 100 грамів волоських горіхів;
 – 50 г цукру;
 – 5 грамів кориці;
 – 30 грамів вершкового масла;
 – 30 мілілітрів чорного рому.

Приготування:

  1. Ретельно перетріть сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.
  1. Висипте борошно на деко, зверху натріть масло на дрібній тертці та перемішайте.


Скріншот з відео

  1. Додайте до крихти сіль та розпушувач.
  1. Додайте до маси сир та замісіть тісто.


Скріншот з відео

  1. Загорніть його в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 1 – 2 години.
  1. Для приготування горіхової начинки обсмажте їх на сухій сковорідці.
  1. З'єднайте з рештою інгредієнтів та перебийте блендером в однорідну масу.


Скріншот з відео

  1. Дістаньте тісто з холодильника.
  1. Посипте стільницю борошно та розкачайте в шар товщиною 4 – 5 міліметрів, розміром 45х35 сантиметрів.
  1. Змастіть тісто горіховою начинкою.


Скріншот з відео

  1. Сформуйте рулет.
  1. Відступіть від країв тіста на 2 – 3 сантиметри та розріжте його по довжині. Сформуйте косичку.


Скріншот з відео

  1. Перекладіть плетенку на деко для випікання.


Скріншот з відео

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів в режимі "Конвекція" та випікайте плетенку 35 – 40 хвилин.


Скріншот з відео

  1. Готову випічку повністю охолодіть при кімнатній температурі та посипте цукровою пудрою.
  1. Подавайте до столу з компотом або теплим чаєм. Смачного!

Відеорецепт сирної плетенки з горіховою начинкою:

 

Автор: Богданна Рибак