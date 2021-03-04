Рецепт сирної запіканки з гарбузом від Євгена Клопотенка

Талановитий шеф-кухар Євген Клопотенко знову вражає оригінальним рецептом та пропонує приготувати ніжну і повітряну запіканку з гарбузом.

Євген Клопотенко поділився рецептом з читачами на своїй сторінці у фейсбук. Запіканка готується з додаванням печеного гарбуза, домашнього сиру та шоколадною крихтою, яка сподобається усім. Гарбузово-сирну запіканку можна подати на десерт або сніданок.

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Рецепт запіканки

Для приготування запіканки помийте гарбуз. Викладіть на деко і відправте запікатись у духовку при температурі 180 градусів протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, м'якоть гарбуза зберіть ложкою, викладіть у миску. Далі – додайте сир, яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, борошно. Збийте блендером до однорідної консистенції. Форму для запікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 35-40 хвилин до рум'яної скоринки. Шоколад подрібніть ножем. Дістаньте з духовки готову запіканку. Задекоруйте шоколадною крихтою, розріжте на порції, викладіть на тарілку. Смачного!

– 1/2 гарбуза (500 грамів);– 400 грамів домашнього сиру;– 2 яйця;– 2 столові ложки борошна;– 3 столові ложки цукру;– 1 чайна ложка ванільного цукру;– 1 столова ложка вершкового масла 82%;– дрібка солі;– 100 грамів шоколаду.