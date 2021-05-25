Рецепт сирного печива з в'яленими томатами і прованськими травами від Лізи Глінської

Ви колись куштували солене печиво з сиром Пармезан? Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом печива на своїй сторінці в інстаграм.
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Окрім ароматного сиру Пармезан до складу печива кондитерка додала прованські трави та в'ялені томати – смакота!
Подавайте сирне печиво до столу з різноманітними намазками: чудово смакує з плавленим сиром або паштетом.
Рецепт соленого печива з ПармезаномІнгредієнти:
– 200 г борошна;
– 100 г вершкового масла;
– 5- г яйця;
– 20 г жовтка;
– 4 г розпушувача для тіста;
– дрібка солі;
– 5 г цукру;
– 20 г в'ялених томатів;
– ½ ч. л прованських трав;
– 50 г сиру Пармезан.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та прованськими травами.
- Охолоджене вершкове масло натріть на грубій тертці до борошна та перемішайте. Також додайте до суміші натертий сир.
- В'ялені томати наріжте дрібними шматочками й вимішайте з тістом.
- Вибийте до тіста на печиво яйце, додайте жовток та замісіть еластичне тісто.
- Для формування печива зробіть з тіста "ковбаску" діаметром 3 – 4 сантиметри.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте охолоджуватися в холодильник на кілька годин.
- Змініть з тіста харчову плівку, наріжте його кружечками товщиною близько 0,5 сантиметрів.
- Викладіть печиво на шар пергаменту для випікання.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирне печиво протягом 15 – 18 хвилин.
- Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт приготування сирного печива від Лізи Глінської – відео: