Рецепт сирного печива з в'яленими томатами і прованськими травами від Лізи Глінської

25 травня 2021 , 08:09
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Ви колись куштували солене печиво з сиром Пармезан? Талановита кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами смачним рецептом печива на своїй сторінці в інстаграм.

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Окрім ароматного сиру Пармезан до складу печива кондитерка додала прованські трави та в'ялені томати – смакота!

Подавайте сирне печиво до столу з різноманітними намазками: чудово смакує з плавленим сиром або паштетом.

Рецепт соленого печива з Пармезаном

Інгредієнти:
 – 200 г борошна;
 – 100 г вершкового масла;
 – 5- г яйця;
 – 20 г жовтка;
 – 4 г розпушувача для тіста;
 – дрібка солі;
 – 5 г цукру;
 – 20 г в'ялених томатів;
 – ½ ч. л прованських трав;
 – 50 г сиру Пармезан.
  1.  Для приготування тіста ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, цукром, сіллю та прованськими травами. 
  2. Охолоджене вершкове масло натріть на грубій тертці до борошна та перемішайте. Також додайте до суміші натертий сир. 
  3. В'ялені томати наріжте дрібними шматочками й вимішайте з тістом.
  4. Вибийте до тіста на печиво яйце, додайте жовток та замісіть еластичне тісто.
  5. Для формування печива зробіть з тіста "ковбаску" діаметром 3 – 4 сантиметри.
  6. Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте охолоджуватися в холодильник на кілька годин.
  7. Змініть з тіста харчову плівку, наріжте його кружечками товщиною близько 0,5 сантиметрів.
  8. Викладіть печиво на шар пергаменту для випікання.
  9. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте сирне печиво протягом 15 – 18 хвилин.
  10. Готове печиво охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт приготування сирного печива від Лізи Глінської – відео:
 

 

Автор: Богданна Рибак