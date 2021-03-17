Сирне суфле з куркою: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви з куркою. Ніжне сирне суфле, яке припаде до смаку найвибагливішому гурману!
Сирне суфле з куркою, запечене у духовці можна подавати як основну страву або як гарнір. Соковите дієтичне куряче м'ясо у поєднанні з вершковим маслом та сиром – тане у роті.
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Рецепт суфле
Інгредієнти:
– 200 грамів курячого філе (стегно);
– 2 столові ложки вершкового масла 82%;
– 1/2 склянки борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка цукру;
– 6 яєць;
– 1 склянка молока 2,5%;
– 1 склянка домашнього сиру;
– 350 грамів твердого сиру;
– 1/3 склянки крем-сиру;
– 50 грамів цибулі.
- Куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками обсмажте на пательні.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте до золотої скоринки на пательні з олією.
- Твердий сир натріть на грубій тертці.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з цукром, додайте розпушувач, яйця, молоко, дрібку солі, перець, ретельно збийте до однорідної консистенції. Далі – додайте домашній сир, тертий сир, м'ясо, цибулю, вершкове масло, ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до температури 175 градусів, форми 30х20 сантиметрів змастіть вершковим маслом, вилийте у форми, відправте запікатись протягом 30-40 хвилин до готовності.
- Дістаньте з духовки. Смачного!