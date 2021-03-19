Сирні паляниці на кефірі: смачний рецепт для сніданку

Ніжні та надзвичайно смачні паляниці з сиром стануть одним із ваших улюблених сніданків – ми впевнені!

Надзвичайно смачний рецепт паляниці з сиром прийде до смаку кожному члену вашої родини. Щодо вибору начинки ви можете обрати будь-який ваш улюблений сир, як твердий, так і блакитний або м'який.

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Паляниці на кефірі готуються дуже швидко, у вас ще залишиться час на хоббі, або вранішні збори на роботу.

Рецепт паляниці з сиром

Розрахунок рецепту на 8 порцій.

Змішайте борошно, сіль, дріжджі та розпушувач. Прогрійте молоко та мед. По черзі додавайте теплу воду, молоко та кефір до сухої суміші з борошна. Замісіть тісто – близько 5 хвилин. Загорніть готове тісто в шар харчової плівки та залишіть відпочити на 1-2 години. Натріть на грубій тертці сир. Готове тісто розділіть на 8 порцій. Кожну з них розкачайте скалкою, викладіть начинку та щільно защепіть краї. Ще раз розкачайте вже сформовану паляницю. Змастіть сковорідку олією або вершковим маслом, розігрійте та обсмажуйте паляниці з обох сторін до золотистої скоринки під кришкою. 3 – 4 хвилин під кришкою на одну сторону буде достатньо. Подавайте паляниці до столу гарячими. Смачного!

– 200 г густого кефіру;– 100 мл теплої води;– 300 мл теплого молока;– 700 г борошна;– 5 г солі;– 1 ч. л меду;– 10 г сухих дріжджів;– 5 г розпушувача;– 500 г сулугуні;– 300 г моцарели;– бринза за бажанням.