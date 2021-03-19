Сирні паляниці на кефірі: смачний рецепт для сніданку

Ніжні та надзвичайно смачні паляниці з сиром стануть одним із ваших улюблених сніданків – ми впевнені!
Надзвичайно смачний рецепт паляниці з сиром прийде до смаку кожному члену вашої родини. Щодо вибору начинки ви можете обрати будь-який ваш улюблений сир, як твердий, так і блакитний або м'який.
Читайте також Рецепт картопляних чипсів в духовці з курячим філе
Паляниці на кефірі готуються дуже швидко, у вас ще залишиться час на хоббі, або вранішні збори на роботу.
Рецепт паляниці з сиром
Розрахунок рецепту на 8 порцій.
Інгредієнти:
– 200 г густого кефіру;
– 100 мл теплої води;
– 300 мл теплого молока;
– 700 г борошна;
– 5 г солі;
– 1 ч. л меду;
– 10 г сухих дріжджів;
– 5 г розпушувача;
– 500 г сулугуні;
– 300 г моцарели;
– бринза за бажанням.
- Змішайте борошно, сіль, дріжджі та розпушувач.
- Прогрійте молоко та мед.
- По черзі додавайте теплу воду, молоко та кефір до сухої суміші з борошна. Замісіть тісто – близько 5 хвилин.
- Загорніть готове тісто в шар харчової плівки та залишіть відпочити на 1-2 години.
- Натріть на грубій тертці сир.
- Готове тісто розділіть на 8 порцій. Кожну з них розкачайте скалкою, викладіть начинку та щільно защепіть краї.
- Ще раз розкачайте вже сформовану паляницю.
- Змастіть сковорідку олією або вершковим маслом, розігрійте та обсмажуйте паляниці з обох сторін до золотистої скоринки під кришкою. 3 – 4 хвилин під кришкою на одну сторону буде достатньо.
- Подавайте паляниці до столу гарячими. Смачного!