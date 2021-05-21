Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась рецептом сирників. Корисна та смачна страва, яку ви можете приготувати вдома.

Легкі та ніжні сирники готуються з додавання сиру, апельсинового соку, кураги, цедри, насінням чіа. Подавайте зі сметаною або йогуртом.

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Рецепт сирників

У склянку з апельсиновим соком додайте насіння чіа, перемішайте, залиште на 6-8 годин. У миску викладіть сир, подрібніть блендером до однорідної консистенції, пропустіть через сито. Далі – додайте ванілін, курагу, мигдальної макухи, насіння чіа, перемішайте. Викладіть тісто у силіконову форму, зверху викладіть мигдальні пластівці, накрийте фольгою. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин. Апельсин помийте, наріжте скибочками. М'яту помийте. Дістаньте духовки, залиште для охолодження, викладіть на тарілку, задекоруйте апельсиновими скибочками, листочками м'яти. Смачного!

– 400 грамів сиру 9%;– 50 грамів кураги;– 30 грамів насіння чіа;– 150 мілілітрів апельсинового соку;– 0,5 шт. апельсинової цедри;– 50 грамів мигдальної макухи;– ванілін;– 30 грамів мигдальних пластівців;– 1 апельсин;– м'ята.

Сирники без борошна, цукру, яєць з насінням чіа – рецепт від Тані Литвинової у відео: