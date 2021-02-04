Рецепт домашніх сирників від Володимира Троцького

Надзвичайно смачні та ніжні сирники від Володимира Троцького вже чекають на вас! До речі, кулінар поділився своїм секретом правильного обсмажування домашніх смаколиків.
Джерело: інстаграм Вови Троцького
Улюбленець глядачів кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився із читачами своїм фірмовим рецептом приготування домашніх сирників.
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Хоч Володимир Троцький і не продовжив свою кулінарну стежку в ролі шеф-кухаря після "Мастер Шеф", проте його рецепти завжди популярні серед шанувальників та кулінарів.
Я обсмажую сирники на вершковому маслі та на олії – це мій основний секрет у приготуванні сирників, – зазначив учасник "Мастер Шеф" Володимир Троцький.