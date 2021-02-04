Рецепт домашніх сирників від Володимира Троцького

Надзвичайно смачні та ніжні сирники від Володимира Троцького вже чекають на вас! До речі, кулінар поділився своїм секретом правильного обсмажування домашніх смаколиків.

Джерело: інстаграм Вови Троцького

Улюбленець глядачів кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Володимир Троцький поділився із читачами своїм фірмовим рецептом приготування домашніх сирників.

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Хоч Володимир Троцький і не продовжив свою кулінарну стежку в ролі шеф-кухаря після "Мастер Шеф", проте його рецепти завжди популярні серед шанувальників та кулінарів.

Як приготувати сирники вдома

Домашній сир перебийте блендером разом із цукром, сіллю та яйцем до однорідної маси. Ретельно просійте борошно, щоб не було грудочок. Додавайте до сирної маси борошно по одній столовій ложці. Якщо тісто буде липнути – додайте ще борошна. Всипте до тіста на сирники ванільного цукру, перемішайте та сформуйте з нього кульки – близько 10 штук. Посипте стіл або дошку борошном та сформуйте сирники.

– 400 г домашнього сиру 5%;– 2-3 ст. л борошна;– 1 яйце;– 2 ст. л цукру;– 10 г ванільного цукру;– дрібка солі.

Я обсмажую сирники на вершковому маслі та на олії – це мій основний секрет у приготуванні сирників, – зазначив учасник "Мастер Шеф" Володимир Троцький.