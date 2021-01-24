Смачні сирники: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Як правильно приготувати сирники? Талановитий кулінарний експерт Євген Клопотенко розповідає секрети.

Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Ви легко приготуєте ніжні та смачні сирники вдома. Для приготування важливо обрати правильний кисломолочний сир та обсмажити сирники декілька хвилин на пательні.

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Як приготувати сирники

Для приготування сирників у мисці змішайте домашній сир з цукром, додайте дрібку солі, ванільний цукор, перемішайте. Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У сир додайте борошно, яйце, перемішайте до однорідної констистенції, замісіть тісто. Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії, розкатайте з тіста кульки діаметром 3-4 см. Далі – сформуйте сирники, обваляйте в борошні. Розігрійте пательню. На соняшниковій олії на середньому вогні обсмажте сирники 2-3 хвилини з обох сторін до золотої скоринки. Викладіть сирники на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Готові сирники викладіть на тарілку. Перед подачею посипте цукровою пудрою, додайте сметану, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!

– 400 грамів кисломолочного сиру 9%;– 1 яйце;– 3 столові ложки борошна;– 3 столові ложки цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 3-4 столові ложки соняшникової олії;– дрібка солі;– сметана 15-25%;– цукрова пудра;– м'ята.

Рецепт сирників від Євгена Клопотенка у відео: