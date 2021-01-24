Смачні сирники: простий рецепт від Євгена Клопотенка

Як правильно приготувати сирники? Талановитий кулінарний експерт Євген Клопотенко розповідає секрети.
Євген Клопотенко поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Ви легко приготуєте ніжні та смачні сирники вдома. Для приготування важливо обрати правильний кисломолочний сир та обсмажити сирники декілька хвилин на пательні.
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Як приготувати сирники
Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 1 яйце;
– 3 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3-4 столові ложки соняшникової олії;
– дрібка солі;
– сметана 15-25%;
– цукрова пудра;
– м'ята.
- Для приготування сирників у мисці змішайте домашній сир з цукром, додайте дрібку солі, ванільний цукор, перемішайте.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У сир додайте борошно, яйце, перемішайте до однорідної констистенції, замісіть тісто.
- Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії, розкатайте з тіста кульки діаметром 3-4 см. Далі – сформуйте сирники, обваляйте в борошні.
- Розігрійте пательню. На соняшниковій олії на середньому вогні обсмажте сирники 2-3 хвилини з обох сторін до золотої скоринки.
- Викладіть сирники на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
- Готові сирники викладіть на тарілку. Перед подачею посипте цукровою пудрою, додайте сметану, задекоруйте листочками м'яти. Смачного!
Рецепт сирників від Євгена Клопотенка у відео: