Найсмачніші сирники з манкою: як приготувати вдома смачний сніданок

Як приготувати найсмачніші сирники з манкою? Ми підготували для вас простий рецепт сирників, які ви з легкістю приготуєте вдома.
Сирники – це поживна страва на сніданок. Для приготування сирників у кожного на кухні є ці продукти – манка, домашній сир, яйця, цукор.
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За бажанням додайте родзинки. Подавайте зі сметаною, варенням, медом або фруктами.
Рецепт сирників
- Час: 25 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 128
– 1 яйце;
– 1 столова ложка цукру;
– 5 столових ложок манки;
– 300 грамів домашнього сиру;
– 2 столові ложки олії;
– ванільний цукор;
– дрібка солі.
- Домашній сир ретельно перетріть через сито, додайте дві столові ложки манки – решту залиште для панірування, додайте яйце, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште на 15 хвилин для того, щоб манка набухла.
Домашній сир/ Фото Freepik
- Далі – додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, замісіть тісто.
- З тіста сформуйте сирні кульки, трохи притисніть – сформуйте сирники, занурте у миску з манкою.
Сирники з манкою/ Фото Pexels
- На розігріту пательню з олією, викладіть сирники, обсмажте на середньому вогні з двох сторін сирники до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!