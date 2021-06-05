Найсмачніші сирники з манкою: як приготувати вдома смачний сніданок

Як приготувати найсмачніші сирники з манкою? Ми підготували для вас простий рецепт сирників, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Сирники – це поживна страва на сніданок. Для приготування сирників у кожного на кухні є ці продукти – манка, домашній сир, яйця, цукор.

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За бажанням додайте родзинки. Подавайте зі сметаною, варенням, медом або фруктами.

Рецепт сирників

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 128

Домашній сир ретельно перетріть через сито, додайте дві столові ложки манки – решту залиште для панірування, додайте яйце, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште на 15 хвилин для того, щоб манка набухла.

– 1 яйце;– 1 столова ложка цукру;– 5 столових ложок манки;– 300 грамів домашнього сиру;– 2 столові ложки олії;– ванільний цукор;– дрібка солі.

Домашній сир/ Фото Freepik

Далі – додайте дрібку солі, цукор, ванільний цукор, замісіть тісто. З тіста сформуйте сирні кульки, трохи притисніть – сформуйте сирники, занурте у миску з манкою.

Сирники з манкою/ Фото Pexels