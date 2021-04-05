Сирники з топленого молока за рецептом Володимира Ярославського

Нереально смачний рецепт сирників з топленого молока. До речі, рецепт доволі низькокалорійний, адже сирники після обсмажування на сковорідці готуються в духовці.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом смачних сирників з топленого молока. Шеф-кухар відзначив, що важливо додавати до сирників хороший сир, адже це основний інгредієнт страви.

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Сир з топленого молока насичений корисними речовинами та насичений неймовірними смаками. Давно мріяв знайти гарного фермера та зробити саме такі сирники, тому що виходять вони неперевершені, – прокоментував Володимир Ярославський.

Також важливо знати, що сир для страви має бути сухим, а якщо у вас він вологий – відіжміть його через марлю.

Рецепт сирників від Володимира Ярославського

У великій мисці змішайте домашній сир, жовток, цукор та розімніть виделкою. Всипте до сиру борошно та ще раз перемішайте. Присипте борошном стільницю, викладіть сирне тісто та сформуйте ковбаску. Наріжте ковбаску на однакові шматочки та сформуйте сирники. Обсмажте сирники на сковорідці до рум'яної скоринки з обох сторін. Розігрійте духовку до 180 градусів та випечіть сирники в духовці до готовності. Подавайте готові сирники до столу з варенням, сметаною або зі згущеним молоком. Смачного!

– 300 г домашнього сиру з топленого молока;– 1 жовток;– 25 г цукру;– 25 г борошна.