Ідеальний сирний соус для макаронів та закусок: простий рецепт

22 грудня 2022, 20:01
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Джерело:

haps

Соуси здатні не просто доповнити смак страви, а й стати її незамінним компонентом. Наприклад, спробувавши макарони з сирним соусом одного разу, ви будете завжди повертатися до цього рецепту.

Напевно, важко вигадати кращий акцент для страв з макаронів або різноманітних закусок, аніж сирний соус. Його пікантний та вершковий смак просто неперевершений, а легкість приготування та мінімальна кількість складників змушують повертатися до нього знову й знову.

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Цей соус дуже універсальний, тож не бійтеся поєднувати його з усіма звичними стравами. Повірте – нашкодити жодній із них він точно не зможе.

Рецепт сирного соусу

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Сирна насолода для улюблених страв / Фото ВВС

Інгредієнти:

  • 150 грамів плавленого сиру;
  • жменька чеддеру;
  • 1/2 чайної ложки гострого перцю;
  • 100 мілілітрів молока.

Приготування:

  1. У невелику каструлю вливаємо молоко, додаємо плавлений сир. На повільному вогні плавимо сир.
  2. Додаємо гострий перець, за бажання можна додати й інші приправи.
  3. Чеддер крупно натираємо та додаємо у каструлю. Постійно помішуємо суміш, щоб соус був однорідним. Соус має мати консистенцію сметани, її можна регулювати додаванням молока або сиру.
  4. Подавати соус ще гарячим, так він смакує найкраще.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська