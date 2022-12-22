Ідеальний сирний соус для макаронів та закусок: простий рецепт

Соуси здатні не просто доповнити смак страви, а й стати її незамінним компонентом. Наприклад, спробувавши макарони з сирним соусом одного разу, ви будете завжди повертатися до цього рецепту.

Напевно, важко вигадати кращий акцент для страв з макаронів або різноманітних закусок, аніж сирний соус. Його пікантний та вершковий смак просто неперевершений, а легкість приготування та мінімальна кількість складників змушують повертатися до нього знову й знову.

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Цей соус дуже універсальний, тож не бійтеся поєднувати його з усіма звичними стравами. Повірте – нашкодити жодній із них він точно не зможе.

Рецепт сирного соусу

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Сирна насолода для улюблених страв / Фото ВВС

Інгредієнти:

150 грамів плавленого сиру;

жменька чеддеру;

1/2 чайної ложки гострого перцю;

100 мілілітрів молока.

Приготування: