Пасує до всього: як приготувати сирний соус, який зробить страви неперевершеними

Сирний соус - це універсальний додаток, який покращить смак великої кількості страв. Готувати його легко, а результат, який він дасть – просто неперевершений.

Коли мова заходить про сирний соус, зазвичай ми асоціюємо його з макаронами. Це не єдиний спосіб його застосування, він прекрасно смакує з рибою, курочкою та будь-яким гарніром.

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Рецепт сирного соусу

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 25 грамів вершкового масла;

– 25 грамів борошна;

– 400 – 500 мілілітрів молока;

– 80 грамів твердого сиру (найкраще брати чеддер);

– сіль та перець – до смаку.

Приготування: