Пасує до всього: як приготувати сирний соус, який зробить страви неперевершеними
26 лютого 2023, 18:25Читать новость на русском
Джерело:ВВС Food
Сирний соус - це універсальний додаток, який покращить смак великої кількості страв. Готувати його легко, а результат, який він дасть – просто неперевершений.
Коли мова заходить про сирний соус, зазвичай ми асоціюємо його з макаронами. Це не єдиний спосіб його застосування, він прекрасно смакує з рибою, курочкою та будь-яким гарніром.
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Рецепт сирного соусу
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 25 грамів вершкового масла;
– 25 грамів борошна;
– 400 – 500 мілілітрів молока;
– 80 грамів твердого сиру (найкраще брати чеддер);
– сіль та перець – до смаку.
Приготування:
- У сотейнику розтоплюємо вершкове масло.
- Додаємо борошно та варимо 1 – 2 хвилини.
- Поступово вливаємо молоко, постійно помішуємо. Перед вливанням молока соус повинен бути шовковистим.
- Доводимо соус до слабкого кипіння.
- Зменшуємо вогонь та варимо 5 хвилин. Солимо та перчимо.
- Додаємо сир та помішуємо. Він повинен розплавитися. Не треба доводити соус до повторного кипіння, інакше він стане надто густим та тягнучим.
- За бажанням у соус можна додати ложечку гірчиці.