Сирний суп з грибами та курячим стегном: готуємо на всю родину
9 лютого 2023, 09:46Читать новость на русском
Джерело:Смачні рецепти
Часто у нас не завжди є час щодня готувати для сім'ї. Пропонуємо скористатися ситним супом на кілька днів.
Сирний супчик з грибочками та курячим стегном – ситна та просто у приготуванні страва, яка сподобається кожному.
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Ніжна текстура страви, зі шматочками курятини та грибами підійде як до буденного столу, так і до сімейного застілля. Подавайте з хрумкими грінками, так буде ще смачніше.
Рецепт сирного супу з грибами та курятиною
- Час: 80 хвилин
– стегно куряче (1 – 2 штуки);
– картопля;
– ріпчаста цибулька;
– морква;
– печериці;
– плавлений сирок;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відправляємо в каструльку курячі стегна, доводимо до кипіння та замінюємо воду.
- Робимо легку засмажку з нарізаної кубиками цибулі, моркви, додаємо спеції.
- Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо з овочами до готовності.
- Дістаємо готові стегна та відділяємо від кістки. Додаємо до бульйону нарізану кубиками картоплю та повертаємо м'ясо.
- Варимо страву до готовності картоплі та додаємо засмажку.
- Додаємо натертий плавлений сир, або рідкий, добре перемішуємо. Доводимо до кипіння та відставляємо з вогню.
- За бажанням додаємо дрібно нарізану зелень.
Смачного!