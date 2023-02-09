Сирний суп з грибами та курячим стегном: готуємо на всю родину

9 лютого 2023, 09:46
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Джерело:

Смачні рецепти

Часто у нас не завжди є час щодня готувати для сім'ї. Пропонуємо скористатися ситним супом на кілька днів.

Сирний супчик з грибочками та курячим стегном – ситна та просто у приготуванні страва, яка сподобається кожному.

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Ніжна текстура страви, зі шматочками курятини та грибами підійде як до буденного столу, так і до сімейного застілля. Подавайте з хрумкими грінками, так буде ще смачніше.

Рецепт сирного супу з грибами та курятиною

  • Час: 80 хвилин
Інгредієнти:
 – стегно куряче (1 – 2 штуки);
 – картопля;
 – ріпчаста цибулька;
 – морква;
 – печериці;
 – плавлений сирок;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Відправляємо в каструльку курячі стегна, доводимо до кипіння та замінюємо воду.
  • Робимо легку засмажку з нарізаної кубиками цибулі, моркви, додаємо спеції.
  • Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо з овочами до готовності.

  • Дістаємо готові стегна та відділяємо від кістки. Додаємо до бульйону нарізану кубиками картоплю та повертаємо м'ясо.
  • Варимо страву до готовності картоплі та додаємо засмажку.
  • Додаємо натертий плавлений сир, або рідкий, добре перемішуємо. Доводимо до кипіння та відставляємо з вогню.
  • За бажанням додаємо дрібно нарізану зелень.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак