Сирний суп з грибами та курячим стегном: готуємо на всю родину

Часто у нас не завжди є час щодня готувати для сім'ї. Пропонуємо скористатися ситним супом на кілька днів.

Сирний супчик з грибочками та курячим стегном – ситна та просто у приготуванні страва, яка сподобається кожному.

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Ніжна текстура страви, зі шматочками курятини та грибами підійде як до буденного столу, так і до сімейного застілля. Подавайте з хрумкими грінками, так буде ще смачніше.

Рецепт сирного супу з грибами та курятиною

Час: 80 хвилин

– стегно куряче (1 – 2 штуки);– картопля;– ріпчаста цибулька;– морква;– печериці;– плавлений сирок;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Відправляємо в каструльку курячі стегна, доводимо до кипіння та замінюємо воду.

Робимо легку засмажку з нарізаної кубиками цибулі, моркви, додаємо спеції.

Нарізаємо печериці довільними шматочками, обсмажуємо з овочами до готовності.

Дістаємо готові стегна та відділяємо від кістки. Додаємо до бульйону нарізану кубиками картоплю та повертаємо м'ясо.

Варимо страву до готовності картоплі та додаємо засмажку.

Додаємо натертий плавлений сир, або рідкий, добре перемішуємо. Доводимо до кипіння та відставляємо з вогню.

За бажанням додаємо дрібно нарізану зелень.

Смачного!