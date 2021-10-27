Сирний суп із курятиною: готуємо корисний обід для всієї родини
27 жовтня 2021 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Суп із сиром та вершками – чудова ідея для обіду чи вечері! До складу страви входять також дієтичне куряче м'ясо, броколі, печериці та картопля. Упевнені, вам сподобається ця страва!
Ви, напевно, знаєте багато рецептів смачних супів, але цей суп – особливий. Він неймовірно ніжний і водночас поживний.
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Легкий сирний суп
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Сирний суп із курятиною / Фото Fat Killers
– 2,5 л води;
– 300 г курячого філе;
– 200 г картоплі;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 120 г печериць;
– 80 г твердого сиру;
– 70 г крем-сиру;
– 30 г вершків;
– 100 г броколі;
– ваші улюблені спеції.
Приготування:
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння.
- Наріжте куряче філе невеликими шматочками та відправте в окріп. Зменште вогонь та варіть м'ясо 10 – 15 хвилин.
- Почистіть картоплю від шкірки, помийте й наріжте кубиками. Відправте до м'яса.
- За 10 хвилин додайте до бульйону нарізані гриби, а ще через 5 хвилин – броколі.
- Влийте до супу вершки, додайте крем-сир та натріть твердий сир на дрібній тертці. Перемішайте суп та накрийте кришкою.
- Через 2 – 3 хвилини вимкніть вогонь під супом та залишіть настоятися на 30 хвилин під кришкою.
- Готовий суп посипте дрібно нарізаною зеленню й подавайте до столу.
Смачного!