Як приготувати сирний суп: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачного сирного супу з грибами та броколі, який ви легко можете приготувати на обід. Обов'язково спробуйте.

Ніжний сирний суп сподобається усій родині. До супу можна додати будь-які овочі на ваш смак. Якщо немає м’якого, додайте більше твердого сиру.

Читайте також Рецепт дієтичної запіканки з капусти та курятини: смачна страва на обід від тренера

Рецепт сирного супу

Для приготування супу ретельно помийте філе, наріжте скибочками. У каструлю з окропом викладіть м'ясо, варіть на маленькому вогні. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, викладіть у каструлю, додайте спеції, варіть протягом 10-15 хвилин. Картоплю помийте, наріжте кубиками, викладіть у каструлю. Гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками, додайте до бульйону. Броколі помийте, розділіть на суцвіття. Коли картопля стане м'якою, додайте броколі, варіть ще протягом 5 хвилин. На грубій тертці натріть твердий сир, викладіть у каструлю, далі – м'який сир, сметану. Накрийте кришкою, варіть протягом 2-3 хвилин. Зніміть з вогню, залиште на 30 хвилин. Викладіть у тарілку. Смачного!

– 300 грамів курячого філе;– 200 грамів картоплі;– цибуля;– 120 грамів грибів (печериці);– 2,5 літри води;– 80 грамів твердого сиру;– 70 грамів сиру Філадельфія;– 30 грамів сметани 15-20%;– 100 грамів броколі (або цвітної капусти);– спеції.