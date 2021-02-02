Як приготувати смачний торт з сиром: домашній рецепт

2 лютого 2021 , 20:37
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Якщо бажаєте спекти торт, але не вистачає часу на випікання коржів. Приготуйте смачний торт з сиром без випікання.

Джерело: 24 канал

Ніжний та легкий сирний торт без випікання можна готувати у будні та свята. Солодкий десерт сподобається дітям і дорослим.

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Рецепт торту

Інгредієнти:
– 200 грамів печива;
– 250 грамів вершкового масла 82%;
– 150 грамів цукру;
– 450 грамів сиру 5-9%;
– 350 грамів сметани;
– 300 мілілітрів вершків 33%;
– 300 мілілітрів ягідного сиропу;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 50 грамів желатину.

Сирний торт / Фото freepik.com

  1. Для приготування торту ретельно подрібніть печиво у крихту.
  2. У мисці з'єднайте печиво з цукром, додайте половину розтопленого масла, перемішайте до однорідної консистенції.
  3. У форму діаметром 28 см викладіть печиво, розподіліть і відправте у холодильник на декілька годин.
  4. У тарілці желатин залийте водою, залиште при кімнатній температурі.
  5. У мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, збийте міксером. Далі – додайте сир, сметану, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. У каструлі розігрійте желатин з водою. Половину залиште.
  7. Окремо в мисці збийте міксером вершки, додайте теплий желатин, перемішайте і влийте у миску з сиром і сметаною.
  8. У форму з печивом викладіть сирковий крем, розподіліть і відправте в холодильник на 3-4 години.
  9. У мисці з'єднайте ягідний сироп з іншою частиною теплого желатину. На застиглий шар викладіть ягідний сироп і відправите в холодильник ще на 2 години.
  10. Готовий торт викладіть на тарілку. Смачного!