Сирно-ягідний десерт в склянках від кондитерки Лізи Глінської: рецепт вишуканого солодкого

Захотілося смачного та легкого десерту, але ви не знаєте, який саме приготувати? Кондитерка Ліза Глінська радить вам приготувати літній ягідний десерт на основі домашнього сиру.
Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом смачного та легкого у приготуванні десерту, який ви можете приготувати вдома власноруч.
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Додайте до десерту улюблені ягоди та ласуйте ним разом з рідними, адже це не тільки корисно, а ще й смачно.
Рецепт сирно-ягідного десертуІнгредієнти:
– 200 мл молока;
– 50 г цукру;
– 15 г кукурудзяного крохмалю;
– 200 г домашнього сиру;
– 50 г полуничного пюре;
– 50 г смородинового пюре;
– 5 г желатину + 25 мл води;
– 200 мл вершків 50%;
– полуниця для декору;
– 5 г цукрової пудри.
- Замочіть желатин водою, залишіть його набухати на 5 – 10 хвилин.
- Перетріть домашній сир через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- Змішайте молоко, цукор, кукурудзяний крохмаль та поставте на плиту. При постійному помішуванні доведіть суміш до кипіння та прокип'ятіть 30 секунд.
- Додайте набухлий желатин та перемішайте до однорідної консистенції. З'єднайте з сиром та ягідними пюре й перемішайте до однорідного стану.
- Жирні вершки збийте міксером до м'яких піків та з'єднайте з сирною масою.
- Розкладіть крем по склянках або формочках та відправте в холодильник на 2 години.
- Задекоруйте десерт полуницею та посипте цукровою пудрою перед подачею до столу. Смачного!
Рецепт сирно-ягідного десерту від кондитерки Лізи Глінської: