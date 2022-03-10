Ситна страва з бобових: готуємо пюре з нуту

10 березня 2022 , 17:16
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Поживна і доступна закуска, яка добре насичує наш організм клітковиною, мінералами та білками. Бобове пюре швидко наситить організм.

Для приготування ситного пюре підійдуть будь-які бобові: нут, горох, сочевиця, квасоля. Рецепт підійде до будь-якого продукту, який ви оберете.

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На перший погляд, страва займає багато часу, але насправді, від вас потрібно всього 10 хвилин, щоб перебити все в пюре. Решту за вас зробить техніка: вимочування, відварювання.

Бобове пюре

  • Час: 2 години (8 годин на замочування)
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 300 грамів нуту або інших бобових;
 – 12 грамів солі;
 – 5 грамів соди;
 – 100 – 150 грамів будь-яких горіхів чи насіння;
 – 75 – 100 грамів олії;
 – зіра;
 – лимонний сік або яблучний оцет;
 – 1 – 2 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Заздалегідь замочіть горох у воді та залишіть на ніч. Щоб пришвидшити процес, залийте бобові окропом та відставте на 2 – 3 години. Злийте воду та налийте свіжої.
  1. Відваріть нут на середньому вогні протягом 2 – 3 годин, поки вони не стануть м'якими.
  1. На початку варіння іноді додають трохи соди, щоб пришвидшити розм’якшення шкірки нуту. Також можна замочити горіхи або насіння.


Бобове пюре з маринованою цибулею та каперсами / Фото Helsi with Nedie

  1. Охолодіть бобові у воді, злийте надлишок води (500 – 600 мілілітрів залишіть).
  1. Змішайте всі інгредієнти у глибокому посуді та перебийте все блендером в пюре. Невеликими порціями влийте воду з нуту.
  1. Бобове пюре готове. Подавайте його до столу зі шматочками лаваша, запеченими овочами або свіжим салатом.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак