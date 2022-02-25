Врятують від голоду: ситні батончики з вівсянки та сухофруктів

25 лютого 2022 , 15:10
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Обов'язково приготуйте вівсяні батончики за цим рецептом. Вони чудово тамують голод, а ще їх зручно брати із собою в дорогу, на роботу або в укриття.

Рецепт можна змінювати! Сміливо додавайте до батончиків какао, кокосову стружку, насіння гарбуза або свої улюблені цукати.

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Рецепт вівсяних батончиків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 10 штук
Інгредієнти:
 – 500 грамів вівсяних пластівців;
 – 4 столові ложки меду;
 – 50 грамів в'яленої журавлини;
 – 50 грамів родзинок;
 – 100 грамів ваших улюблених горіхів;
 – 100 грамів насіння соняшника.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Вівсяні пластівці висипте на деко й підсушіть у духовці протягом 10 хвилин. Перемішайте й поверніть до духовки ще на 10 хвилин.
  1. Як охолонуть, додайте до них розігрітий мед, сухофрукти та горіхи.
  1. Ретельно все перемішайте й перекладіть масу на силіконовий килимок або пергамент для випікання.
  1. Сформуйте з неї пласт завтовшки 2 – 3 сантиметри. Вирівняйте краї.
  1. Відправте пласт до холодильника на 20 хвилин.
  1. Застиглу заготовку вийміть із холодильника й наріжте на батончики.
  1. Для зручного зберігання загорніть кожен батончик у харчовий пергамент.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак