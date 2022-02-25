Врятують від голоду: ситні батончики з вівсянки та сухофруктів
25 лютого 2022 , 15:10Читать новость на русском
Обов'язково приготуйте вівсяні батончики за цим рецептом. Вони чудово тамують голод, а ще їх зручно брати із собою в дорогу, на роботу або в укриття.
Рецепт можна змінювати! Сміливо додавайте до батончиків какао, кокосову стружку, насіння гарбуза або свої улюблені цукати.
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Рецепт вівсяних батончиків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
– 500 грамів вівсяних пластівців;
– 4 столові ложки меду;
– 50 грамів в'яленої журавлини;
– 50 грамів родзинок;
– 100 грамів ваших улюблених горіхів;
– 100 грамів насіння соняшника.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Вівсяні пластівці висипте на деко й підсушіть у духовці протягом 10 хвилин. Перемішайте й поверніть до духовки ще на 10 хвилин.
- Як охолонуть, додайте до них розігрітий мед, сухофрукти та горіхи.
- Ретельно все перемішайте й перекладіть масу на силіконовий килимок або пергамент для випікання.
- Сформуйте з неї пласт завтовшки 2 – 3 сантиметри. Вирівняйте краї.
- Відправте пласт до холодильника на 20 хвилин.
- Застиглу заготовку вийміть із холодильника й наріжте на батончики.
- Для зручного зберігання загорніть кожен батончик у харчовий пергамент.
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