Ситний обід за 30 хвилин: рецепт курячих сердечок в сметані

7 листопада 2021 , 12:45
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Не знаєте, що приготувати на обід, щоб швидко тане за всі гроші? Ми підготували для вас рецепт смачної страви з курячих сердець. Щоб вони були ніжними та соковитими, тушкуйте їх у сметанковому соусі.

Курячі серця в сметанковому соусі подавайте до столу з ніжним картопляним пюре, гречкою або тушкованими овочами.

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Сердечка в сметанковому соусі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Тушковані курячі сердечка в сметані / Фото зі сторінки Лізи Глінської

Інгредієнти:
 – 1 кг курячих сердець;
 – 3 шт. ріпчастої цибулі;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – 200 г сметани;
 – кріп;
 – 100 мл води;
 – 20 г борошна;
 – олія для обсмажування.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та почистіть сердечка, зріжте зайвий жир та розріжте їх навпіл. Знову промийте проточною водою.
  1. Цибулю наріжте півкільцями.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній серця та цибулю.
  1. Додайте спецій та перемішайте.
  1. Обсмажуйте страву при високій температурі, доки цибуля не пустить сік.
  1. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте страву ще 20 хвилин.
  1. У глибокому посуді змішайте воду зі сметаною, додайте борошна та перемішайте, щоб не було грудочок.
  1. Додайте сметанковий соус до сердець та перемішайте.
  1. Доведіть соус до кипіння та тушкуйте ще 1 хвилину.
  1. Висипте дрібно нарізаний кріп та тушкуйте страву ще 2 хвилини.
  1. Смачні та поживні курячі сердечка в сметані готові. Смачного!
Автор: Богданна Рибак