Ситний обід за 30 хвилин: рецепт курячих сердечок в сметані
7 листопада 2021 , 12:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Не знаєте, що приготувати на обід, щоб швидко тане за всі гроші? Ми підготували для вас рецепт смачної страви з курячих сердець. Щоб вони були ніжними та соковитими, тушкуйте їх у сметанковому соусі.
Курячі серця в сметанковому соусі подавайте до столу з ніжним картопляним пюре, гречкою або тушкованими овочами.
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Сердечка в сметанковому соусі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Тушковані курячі сердечка в сметані / Фото зі сторінки Лізи Глінської
– 1 кг курячих сердець;
– 3 шт. ріпчастої цибулі;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 200 г сметани;
– кріп;
– 100 мл води;
– 20 г борошна;
– олія для обсмажування.
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть сердечка, зріжте зайвий жир та розріжте їх навпіл. Знову промийте проточною водою.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній серця та цибулю.
- Додайте спецій та перемішайте.
- Обсмажуйте страву при високій температурі, доки цибуля не пустить сік.
- Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте страву ще 20 хвилин.
- У глибокому посуді змішайте воду зі сметаною, додайте борошна та перемішайте, щоб не було грудочок.
- Додайте сметанковий соус до сердець та перемішайте.
- Доведіть соус до кипіння та тушкуйте ще 1 хвилину.
- Висипте дрібно нарізаний кріп та тушкуйте страву ще 2 хвилини.
- Смачні та поживні курячі сердечка в сметані готові. Смачного!