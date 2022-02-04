Ситно і поживно: запіканка з кіноа та броколі
4 лютого 2022 , 19:10Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Здорова, сирна їжа без шкоди для здоров'я і фігури! Ви легко можете скомбінувати її з м'ясною стравою, або подати соло.
Якщо ви не любите броколі, замаскуйте його у страві. Приготуйте запіканку з кіноа та броколі на обід чи вечерю. Її залюбки будуть їсти навіть діти, адже вона в ній багато сиру.
Читайте також Смачні обіди з куркою на роботу: готуємо імбирно-медові стегна, котлети та ковбаску по-галицьки
Рецепт овочевої запіканки з кіноа
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
Фото Damn delicious
– 1 склянка кіноа;
– 1 головка броколі (розрізана на суцвіття і дрібно нарізана);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/3 склянки панко;
– 3 тонко нарізані курячі грудки;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 склянки молока;
– 1 1/2 склянки тертого сиру чедер;
– 1/3 склянки грецького йогурту.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання (9х13 сантиметрів).
- У каструлю налийте 2 склянки води та відваріть кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. За 5 хвилин до кінця приготування додайте зверху броколі.
- Розігрійте 1 столову ложку олії у великій сковорідці, додайте сухарі панко і готуйте, помішуючи 3 хвилини.
Фото Damn delicious
- В окремій сковорідці розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте курячі грудки. Присмачте все сіллю і перцем. Дайте охолонути м'ясу, перш ніж нарізати на шматочки.
- Розтопіть вершкове масло в сковороді на середньому вогні. Додайте борошно та обсмажте ру до легкої рум’яності. Тонкою цівкою влийте тепле молоко до борошна і варіть, постійно помішуючи.
Фото Damn delicious
- Додайте кіноа, броколі, курку, 1 склянку тертого сиру та грецький йогурт. Присмачте сіллю і перцем.
Фото Damn delicious
- Відправте все в духовку і запікайте, поки сир не розплавиться (5 хвилин).
Фото Damn delicious
- Перед подачею посипте страву панко.
Смачного!