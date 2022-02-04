Ситно і поживно: запіканка з кіноа та броколі

4 лютого 2022 , 19:10
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Джерело:

Damn delicious

Здорова, сирна їжа без шкоди для здоров'я і фігури! Ви легко можете скомбінувати її з м'ясною стравою, або подати соло.

Якщо ви не любите броколі, замаскуйте його у страві. Приготуйте запіканку з кіноа та броколі на обід чи вечерю. Її залюбки будуть їсти навіть діти, адже вона в ній багато сиру.

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Рецепт овочевої запіканки з кіноа

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8


Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 1 склянка кіноа;
– 1 головка броколі (розрізана на суцвіття і дрібно нарізана);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1/3 склянки панко;
– 3 тонко нарізані курячі грудки;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки борошна;
– 2 склянки молока;
– 1 1/2 склянки тертого сиру чедер;
– 1/3 склянки грецького йогурту.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання (9х13 сантиметрів).
  1. У каструлю налийте 2 склянки води та відваріть кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. За 5 хвилин до кінця приготування додайте зверху броколі.
  1. Розігрійте 1 столову ложку олії у великій сковорідці, додайте сухарі панко і готуйте, помішуючи 3 хвилини.


Фото Damn delicious

  1. В окремій сковорідці розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте курячі грудки. Присмачте все сіллю і перцем. Дайте охолонути м'ясу, перш ніж нарізати на шматочки.
  1. Розтопіть вершкове масло в сковороді на середньому вогні. Додайте борошно та обсмажте ру до легкої рум’яності. Тонкою цівкою влийте тепле молоко до борошна і варіть, постійно помішуючи.


Фото Damn delicious

  1. Додайте кіноа, броколі, курку, 1 склянку тертого сиру та грецький йогурт. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Відправте все в духовку і запікайте, поки сир не розплавиться (5 хвилин).


Фото Damn delicious

  1. Перед подачею посипте страву панко.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак