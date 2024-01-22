Про це мало хто знає: скільки часу варити гречку, аби її точно не розварити

Гречка є однією з найпопулярніших каш, які готують українці. Секрет смачної страви полягає у правильному часі приготування.

Насправді варити гречку досить просто. Спершу її потрібно добре промити, щоб позбутися сміття.

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Як правильно варити гречку

Спочатку покладіть гречку в дрібне сито або друшляк і промийте під холодною водою, перемішуючи руками. Промивайте до тих пір, поки вода не стане прозорою.

Далі пересипте її в каструлю та залийте водою. Стандартне співвідношення води та каші – 1 до 2, тобто одна частина гречки до двох частин води. Поставте каструлю на середній вогонь та накрийте кришкою. Коли гречка закипить, посоліть її та зменште вогонь до мінімуму.

Варіть гречку на слабкому вогні близько 15 – 20 хвилин, поки вся вода не вбереться і каша стане м'якою. Після варіння вимкніть вогонь і залиште гречку під кришкою ще на 5 – 10 хвилин. Тоді вона додатково набере вологу і стане більш ніжною.

Варто зазначити, що пропорції гречки до води можна змінювати, зокрема:

Щоб отримати гречку середньої текстури: 1 частина гречки до 1,5 частини води.

Твердіша текстура: 1 частина гречки до 1 частини води

Помилки в приготуванні гречки

Під час приготування гречки можуть виникнути різні помилки, які вплинуть на її смак, текстуру та якість.

Недостатнє промивання гречки перед варінням.

Помилка в пропорціях гречки та води, через що каша може бути пересушеною або перевареною.

Занадто активне перемішування гречки під час варіння може привести до її розварювання.

Окрім цього, якщо ви обсмажуєте гречку перед варінням, важливо її не пересушити, а ось під час розігріву каші в мікрохвильовці варто врахувати тип посуду, адже може статися пожежа.