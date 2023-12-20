Чому не застиг та скільки потрібно варити: як правильно готувати холодець

Холодець – це традиційна страва, яка готується на основі м'ясного бульйону. Основний інгредієнт – м'ясо, зазвичай свинина, курятина і кістки, які варяться впродовж тривалого часу.

Цю традиційну українську страву, часто готують на свята. Щоб навчитися варити холодець, слід дотримуватися кількох важливих порад. 24 Канал зібрав кілька важливих секретів, щоб приготувати ідеальний кулінарний шедевр.

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Як правильно варити холодець

Почніть із вибору якісної сировини. Основні інгредієнти холодцю – це м'ясо та кістки. Важливо, щоб кістки мали велику кількість хрящів, оскільки саме вони нададуть холодцю консистенцію та відмінний смак.

Слід обрати правильні спеції – це лавровий лист та чорний перець. Додайте сіль лише в кінці варіння. Це дозволить уникнути занадто солоного бульйону. Варити холодець потрібно 6 – 8 годин, не допускаючи закипання.

Що робити, якщо холодець не застиг

Якщо холодець не застиг, значить, йому не вистачило желатину. Найгірше застигає холодець, якщо ви варили бульйон лише з курки. У каструлю потрібно додавати ще свинину та яловичину (рульку чи ноги). Щоб врятувати страву, злийте бульйон назад у каструлю та ще раз перекип’ятіть.

На 1 літр води вам знадобиться 25 грамів желатину. Розчиніть порошок у бульйоні, залиште набухати на 20 хвилин. Після цього додайте желатин у каструлю. Добре перемішайте та знову розлийте по формах.

З чим подавати холодець

Подається холодець з гірчицею, оцтом та свіжим хріном. Ідеальний спосіб сервірування – це холодний холодець на гарному декоративному блюді.

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