Скільки разів на день їсти: розповідає нутриціологиня Ольга Дорош

Нутриціологиня Ольга Дорош розповідає, як правильно харчуватись, скільки разів їсти на день в залежності від вашого віку та роду заняття.

Джерело: інстаграм Олі Дорош

Українська нутриціологиня Оля Дорош вирішила поділитись із читачами інформацією, щодо найбільш поширених запитань по харчуванню.

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Ольга Дорош стверджує, що здоровій людині достатньо харчуватись 3 рази на день, дітям бажано їсти 4-5 разів, у період загострення хвороб ШКТ – 4-5 разів, а спортсменам та людям із прописаним калоражем у 2000+ ккал – 4-5 разів на день.⠀

У світі зараз епідемія перекусів, перехоплення їжі на ходу/заїдання емоцій/стресу. Люди їдять для поліпшення настрою, їдять "бо діти нарешті заснули та хочу пожити для себе хоч 10 хв", – зазначає нутриціологиня.

Ольга Дорош відзначила, що часте споживання їжі не є нормальним, адже надалі воно стимулюватиме зайву вагу.

Непомітними перекусами людина споживатиме кожного дня на 200-300 ккал більше норми, що при малій активності та зростанню рівня інсуліну викличе вповільнювання жироспалювання в організмі.

Також зростає рівень греліну (гормону голоду) та їсти вам хотітиметься постійно. При зниженні чутливості клітин до інсуліну існує ризик діабету 2 типу.

Не забуваємо про хвороби шлунку та печінки: печія, рефлюкс, а ще зростання сонливості та депресії.

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