Ви цього точно не знали: скільки страв має бути на столі на Пасху

Мабуть, усі українці накривають пишний стіл на Великдень. Однак мало хто знає, скільки страв має на ньому бути.

Традиційно на великодньому столі має бути 40 різноманітних страв. Така кількість обумовлена кількістю днів Великого посту.

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Звичайно, зараз так багато не готують. Тому головними залишаються три страви: фарбовані яйця, паска та м'ясо.

Паска – всьому голова

Паска з солодкою глазур'ю – головна окраса великоднього столу. І чим багатша та більша святкова випічка – тим кращим вважається святковий стіл.

Тому при приготуванні паски знайте – краще не скупитися і покласти багато горіхів, цукатів, родзинок та шоколаду. Щедро обмажте її глазур'ю і поставте на чільне місце столу. Також можна спекти чи купити маленькі паски, щоб подарувати їх гостям.

Варені яйця

Крашанки – це також дуже передбачувана страва на Великдень. Найголовніше, щоб серед фарбованих яєць були червоні, адже це символ того, що Ісус воскрес із мертвих.

Саме з яєць починається великоднє святкування – можна навіть пограти в битву яйцями та стукатися ними з гостями. Крашанки слід скласти навколо паски та брати за годинниковою стрілкою.



Яйця обов'язково мають бути на великодньому столі / Фото Unsplash

Домашня ковбаса

Не кров'янка, а домашня ковбаса – це основна різниця, оскільки страви з кров'ю навіть не можна святити у церкві.

Своєю чергою, домашню ковбаску з часником чи овочами можна і в храм віднести, і на стіл поставити. Ковбаска може бути свинячою, курячою і навіть індичою – головне, щоб вона була ароматною і з тонкою скоринкою.

Холодець

Холодець є ще однією традиційною стравою для Великодня. Проте з ним доведеться трохи набавитися, адже бульйон треба варити від 6 до 12 годин, а потім довго охолоджувати та прикрашати. Перед подачею найкраще перевернути холодець на тарілку і порізати на шматочки, щоб його було зручно брати.

Буженина

Буженина – ще одна м'ясна закуска, яку заведено подавати до столу на Великдень. Найсмачніша буженина – та, що подається в пряній скоринці та з прожилками жиру між шматочками.

Дуже смачно її їсти з чорним хлібом і вареним яйцем. М'ясо, запечене в духовці, також є менш калорійним, ніж смажене або варене. Проте подавати буженину до столу слід холодною.