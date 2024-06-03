Відповідь вас здивує: скільки яблук можна з'їсти за день без шкоди для здоров'я

Яблука люблять усі, адже цим смачним фруктом можна ласувати в усі сезони. Проте важливо не переборщити – їх не можна їсти занадто багато.

Варто зауважити, що деяким людям яблука взагалі протипоказані, інформує Смачно 24. Зокрема, мовиться про тих, хто має харчову алергію, індивідуальну непереносимість, підвищену чутливість шлунково-кишкового тракту.

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Люди ж з гастритом і виразкою дванадцятипалої кишки можуть їсти яблука лише в обмежених кількостях.

Скільки яблук можна їсти на день

Нутриціологи не рекомендують з'їдати в день більше як 2 яблука. Адже у великих кількостях ці фрукти можуть сприяти пошкодженню зубної емалі та стати причиною карієсу.

Окрім цього, в насінні яблук міститься отруйний ціанід, тому їх краще їсти без насіння. Людський організм може з легкістю впоратися з невеликою кількістю ціаніду, тому дуже хвилюватися не варто. Лише перевищення дози може бути небезпечним.

Варто зауважити, що яблука знижують ймовірність виникнення раку, покращують пам'ять та еластичність судин, а також зміцнюють імунітет. А ось вітаміни групи В, які містяться в плодах, добре впливають на нервову систему.

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Помірна кількість яблук добре впливає на організм / Фото Unsplash

Рецепт яблучної шарлотки

Час: 1 година

1 година Порції: 6

– 4 – 5 середніх яблук;– 4 курячих яйця;– 150 грамів цукру;– 200 грамів пшеничного борошна;– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;– ваніль до смаку.

Приготування: