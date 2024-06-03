Відповідь вас здивує: скільки яблук можна з'їсти за день без шкоди для здоров'я
Яблука люблять усі, адже цим смачним фруктом можна ласувати в усі сезони. Проте важливо не переборщити – їх не можна їсти занадто багато.
Варто зауважити, що деяким людям яблука взагалі протипоказані, інформує Смачно 24. Зокрема, мовиться про тих, хто має харчову алергію, індивідуальну непереносимість, підвищену чутливість шлунково-кишкового тракту.
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Люди ж з гастритом і виразкою дванадцятипалої кишки можуть їсти яблука лише в обмежених кількостях.
Скільки яблук можна їсти на день
Нутриціологи не рекомендують з'їдати в день більше як 2 яблука. Адже у великих кількостях ці фрукти можуть сприяти пошкодженню зубної емалі та стати причиною карієсу.
Окрім цього, в насінні яблук міститься отруйний ціанід, тому їх краще їсти без насіння. Людський організм може з легкістю впоратися з невеликою кількістю ціаніду, тому дуже хвилюватися не варто. Лише перевищення дози може бути небезпечним.
Варто зауважити, що яблука знижують ймовірність виникнення раку, покращують пам'ять та еластичність судин, а також зміцнюють імунітет. А ось вітаміни групи В, які містяться в плодах, добре впливають на нервову систему.Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.
Помірна кількість яблук добре впливає на організм / Фото Unsplash
Рецепт яблучної шарлотки
- Час: 1 година
- Порції: 6
– 4 – 5 середніх яблук;
– 4 курячих яйця;
– 150 грамів цукру;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;
– ваніль до смаку.
Приготування:
- Ретельно почистьте яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- ️Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни. Додайте просіяне борошно, розпушувач, ваніль та перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
- ️Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте.
- ️Випікайте пиріг 40 – 45 хвилин до гарної золотистої скоринки.
- Охолодіть готову шарлотку, щоб вийняти її з форми.