На плиті або в духовці: прості страви з білої риби
10 березня 2022 , 11:43Читать новость на русском
Нежирна біла риба – ідеальний продукт для пісних днів. Сьогодні ми готуватимемо хек чи минтай. Буде і корисно, і бюджетно.
Дорадо, сибас, форель також чудово підійдуть до цих страв. Щоправда, коштують вони дорожче.
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На гарнір можна приготувати картопляне або горошкове пюре, салат зі свіжих овочів або просто рис.
Рибні котлети
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Фото The flavor blender
– 500 грамів риби (хек, минтай);
– 2 середні морквини;
– 1 ріпчаста цибулина;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– панірувальні сухарі;
– 2 сирих курячих яйця.
Приготування:
- Овочі почистьте від шкірки та лушпиння.
- Цибулю наріжте дрібним кубиком та обсмажте на сковорідці з олією.
- Моркву натріть на дрібній тертці й відправте смажитися до цибулі. Присмачте все спеціями й перемішайте.
- Рибу подрібніть блендером або на м'ясорубці.
- Змішайте всі інгредієнти в однорідну масу, сформуйте з неї котлети й запаніруйте їх у панірувальних сухарях.
- Посмажте котлети на сковорідці з олією (по 4 хвилини з кожного боку) або запечіть у духовці (20 хвилин при 200 градусах).
Смачного!
Риба, смажена в клярі
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Фото Rock recipes
– 500 – 800 грамів риби (хек, минтай);
– 2 сирих яйця;
– борошно;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Рибу наріжте на порційні шматочки.
- Яйця вибийте до мисочки, присмачте спеціями й збовтайте.
- Запаніруйте шматочки риби в борошні, далі в яйці.
- Посмажте рибу на сковороді в олії (по 4 хвилини з кожного боку).
Смачного!