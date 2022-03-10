На плиті або в духовці: прості страви з білої риби

10 березня 2022 , 11:43
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Нежирна біла риба – ідеальний продукт для пісних днів. Сьогодні ми готуватимемо хек чи минтай. Буде і корисно, і бюджетно.

Дорадо, сибас, форель також чудово підійдуть до цих страв. Щоправда, коштують вони дорожче.

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На гарнір можна приготувати картопляне або горошкове пюре, салат зі свіжих овочів або просто рис. 

Рибні котлети

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4


Фото The flavor blender

Інгредієнти:
 – 500 грамів риби (хек, минтай);
 – 2 середні морквини;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – 2 – 3 столові ложки борошна;
 – панірувальні сухарі;
 – 2 сирих курячих яйця.

Приготування:

  1. Овочі почистьте від шкірки та лушпиння.
  2. Цибулю наріжте дрібним кубиком та обсмажте на сковорідці з олією.
  3. Моркву натріть на дрібній тертці й відправте смажитися до цибулі. Присмачте все спеціями й перемішайте.
  4. Рибу подрібніть блендером або на м'ясорубці. 
  5. Змішайте всі інгредієнти в однорідну масу, сформуйте з неї котлети й запаніруйте їх у панірувальних сухарях.
  6. Посмажте котлети на сковорідці з олією (по 4 хвилини з кожного боку) або запечіть у духовці (20 хвилин при 200 градусах).

Смачного!

Риба, смажена в клярі

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 4


Фото Rock recipes

Інгредієнти:
 – 500 – 800 грамів риби (хек, минтай);
 – 2 сирих яйця;
 – борошно;
 – сіль;
 – мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Рибу наріжте на порційні шматочки.
  2. Яйця вибийте до мисочки, присмачте спеціями й збовтайте.
  3. Запаніруйте шматочки риби в борошні, далі в яйці.
  4. Посмажте рибу на сковороді в олії (по 4 хвилини з кожного боку).

Смачного!

Автор: Богданна Рибак