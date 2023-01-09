Скумбрія в духовці: святковий рецепт

Смачна та ситна закуска зі скумбрії стане справжньої королевою святкового столу.

Скумбрія в духовці – чудовий варіант для холодної або гарячої закуски до святкового столу. Подавайте її з овочами, гарніром, або соусом.

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Рецепт скумбрії в духовці

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 1 свіжоморожена скумбрія;– 2 столові ложки соєвого соусу;– 1 столова ложка бальзамічного соусу;– 1 чайна ложка меду;– насіння кунжуту.

Приготування:

Очищаємо розморожену скумбрію від нутрощів та голови. Вирізаємо плавець на хребті та плавці на черевці.

Обережно руками відокремлюємо хребет від філе спочатку з одного боку, а потім з іншого боку. Відрізаємо хвіст. Видаляємо грудні плавці з двох боків.

Кістки, що залишилися, виймаємо пінцетом або руками.

На кожній половинці філе робимо поперечні розрізи через кожні 2 сантиметри, не дорізаючи до середини з обох боків. Перекладаємо на деко застелене пергаментом скумбрію шкірою вгору.

Кожен шматочок скумбрії повертаємо на бік. Риба стане схожою на ялинку.

Соєвий соус, бальзамічний соус та мед добре перемішуємо та змащуємо скумбрію. Посипаємо кунжутом.

Відправляємо все в духовку на 20 хвилин при 180 градусах.

Готову рибу подавайте до столу гарячою або холодною.

Нехай смакує!