Скумбрія запечена у фользі: простий рецепт від Тані Литвинової

Таня Литвинова поділилась рецептом запеченої риби у фользі на вугіллі, яку можна приготувати протягом десяти хвилин. Обов'язково спробуйте.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати запечену скумбрію. До маринаду додати апельсиновий сік, цедру, гірчицю та спеції.

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Запечена скумбрія у фользі

Для приготування маринаду помийте апельсин, вичавіть сік, натріть цедру, викладіть у миску, додайте сіль, гірчицю, спеції, перемішайте. Помийте рибу, почистіть, розділіть навпіл. Занурте філе риби у маринад, залиште на 15-20 хвилин. Загорніть рибу у фольгу, викладіть на вугілля. Готуйте протягом 10 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1/2 апельсина (сік);– 2 риби (скумбрія);– 1/2 чайної ложки цедри апельсина;– 1 чайна ложка солі;– 1 столова ложка гірчиці;– сіль;– спеції.

Запечена скумбрія у фользі – рецепт від Тані Литвинової у відео: