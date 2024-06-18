Наче з елітної кондитерської: як приготувати слойку з вишнями

Соковита, стигла вишня – одна із найкращих ягід літа. Адже саме її можна вважати королевою випічки.

Вишню додають у торти, запіканки, пиріжки, а ще вона чудово поєднується зі листковим тістом. Скористайтеся рецептом, який поданий нижче, і всього за кілька хвилин приготування на вашому столі буде ніжка випічка наче з дорогої кондитерської.

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Слойка з вишнями

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– 300 грамів листкового тіста;– 300 грамів вишень без кісточок;– 1 столова ложка пшеничного борошна;– 1 столова ложка цукру;– 1 яйце, збите з 1 чайною ложкою молока;– 1 столова ложка тростинного цукру.

Приготування:

Змішайте вишні з ложкою борошна і цукром. Розгорніть листкове тісто з пекарського паперу і розділіть його на 10 – 12 рівних прямокутників. На половину прямокутників викладіть вишні. У решті шматочків гострим ножем зробіть надрізи. Покладіть перфоровані прямокутники поверх фруктових і добре притисніть краї, щоб вони склеїлися. Притисніть виделкою, щоб створити гарний візерунок. Викладіть сформоване печиво на плоске деко, застелене папером для випікання. Змастіть їх яйцем, збитим з 1 чайною ложкою молока, і посипте тростинним цукром. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 18 – 20 хвилин. Вийміть і охолодіть на решітці.

Смачного!

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