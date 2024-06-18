Наче з елітної кондитерської: як приготувати слойку з вишнями

18 червня 2024, 22:36
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Джерело:

Przyslij Przepis

Соковита, стигла вишня – одна із найкращих ягід літа. Адже саме її можна вважати королевою випічки.

Вишню додають у торти, запіканки, пиріжки, а ще вона чудово поєднується зі листковим тістом. Скористайтеся рецептом, який поданий нижче, і всього за кілька хвилин приготування на вашому столі буде ніжка випічка наче з дорогої кондитерської.

До теми Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта

Слойка з вишнями

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів листкового тіста;
– 300 грамів вишень без кісточок;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце, збите з 1 чайною ложкою молока;
– 1 столова ложка тростинного цукру.

Приготування:

  1. Змішайте вишні з ложкою борошна і цукром.
  2. Розгорніть листкове тісто з пекарського паперу і розділіть його на 10 – 12 рівних прямокутників.
  3. На половину прямокутників викладіть вишні.
  4. У решті шматочків гострим ножем зробіть надрізи.
  5. Покладіть перфоровані прямокутники поверх фруктових і добре притисніть краї, щоб вони склеїлися.
  6. Притисніть виделкою, щоб створити гарний візерунок.
  7. Викладіть сформоване печиво на плоске деко, застелене папером для випікання.
  8. Змастіть їх яйцем, збитим з 1 чайною ложкою молока, і посипте тростинним цукром.
  9. Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 18 – 20 хвилин.
  10. Вийміть і охолодіть на решітці.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська