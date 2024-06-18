Наче з елітної кондитерської: як приготувати слойку з вишнями
18 червня 2024, 22:36Читать новость на русском
Джерело:Przyslij Przepis
Соковита, стигла вишня – одна із найкращих ягід літа. Адже саме її можна вважати королевою випічки.
Вишню додають у торти, запіканки, пиріжки, а ще вона чудово поєднується зі листковим тістом. Скористайтеся рецептом, який поданий нижче, і всього за кілька хвилин приготування на вашому столі буде ніжка випічка наче з дорогої кондитерської.
До теми Що приготувати з вишні: рецепт простого, проте дуже апетитного торта
Слойка з вишнями
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 300 грамів листкового тіста;
– 300 грамів вишень без кісточок;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 яйце, збите з 1 чайною ложкою молока;
– 1 столова ложка тростинного цукру.
Приготування:
- Змішайте вишні з ложкою борошна і цукром.
- Розгорніть листкове тісто з пекарського паперу і розділіть його на 10 – 12 рівних прямокутників.
- На половину прямокутників викладіть вишні.
- У решті шматочків гострим ножем зробіть надрізи.
- Покладіть перфоровані прямокутники поверх фруктових і добре притисніть краї, щоб вони склеїлися.
- Притисніть виделкою, щоб створити гарний візерунок.
- Викладіть сформоване печиво на плоске деко, застелене папером для випікання.
- Змастіть їх яйцем, збитим з 1 чайною ложкою молока, і посипте тростинним цукром.
- Випікайте в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 18 – 20 хвилин.
- Вийміть і охолодіть на решітці.
Смачного!Дуже смачно: як приготувати пасту Цезар.