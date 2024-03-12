Таких казкових канапок ви ще не їли: рецепт ідеальної намазки для ранкових тостів
12 березня 2024, 17:28Читать новость на русском
Джерело:pava_vb
Авокадо вже давно стало майже обов'язковим продуктом для тих, хто піклується про своє здоров'я. І не дивно, адже з нього можна зробити багато чудових страв, зокрема нереальну намазку.
До такої намазки чудово пасуватиме лосось, креветки чи інші морепродукти. Але навіть без нічого вона здивує вас своїм смаком.
Буде смачно "Водний Світ" дарує відчуття свята: що особливого приготувати з морепродуктами
Рецепт масла з авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 авокадо;
– 100 грамів масла;
– 2 – 3 в'ялені томати;
– 1 зубчик часнику;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– цедра з чверті лимона;
– сіль, перець до смаку. Не знаєте, що приготувати? Заморожені креветки, мідії, крабові палички – обирайте найсмачніше від ТМ "Водний Світ" – лідера на українському ринку морепродуктів. Насолоджуйтесь кулінарними експериментами, а бренд подбає про якість та бездоганний смак!
Приготування:
- Почистьте авокадо, додайте масло кімнатної температури та перебийте все блендером.
- Далі додайте сіль, перець, спеції, сік і цедру лимона, а також нарізані томати.
- Добре перемішайте та поставте в холодильник, щоб авокадо-масло застигло.