Ця закуска підкорить гостей: рецепт мініролів з сосисками

23 грудня 2022, 20:50
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Джерело:

ВВС

Хрусткі закуски у поєднанні з улюбленим соусом – це те, від чого будуть у захваті усі. Особливо коли йде мова про поєднання листкового тіста та сосисок.

Соковиті сосиски у листковому тісті, смак яких підкреслює соус – ідеальне рішення для легкого перекусу на початку будь-якого святкового застілля. Над цим рецептом потрібно трішки почаклувати, але повірте – результат того вартий.

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Рецепт мініролів із сосискою

Час: 40 хвилин

Порцій: до 15 штук

Закуска, яка одразу підкорить гостей / Фото Marion's Kitchen

Інгредієнти:

  • 300 грамів сосисок;
  • 50 грамів тертого чеддеру;
  • 2 чайні ложки подрібненого листя чебрецю;
  • пачка листкового тіста;
  • 1 яйце;
  • борошно для присипки;
  • сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко застеляємо пергаментним папером.
  2. Поверхню присипаємо борошном та розкачуємо тісто. Формуємо з нього прямокутник, змащуємо яйцем та ріжемо на смужки розміром 8х25 сантиметрів, їх повинно бути близько 6.
  3. У мисці змішуємо чебрець, сир та спеції.
  4. Сосиски викладаємо на смужки, посипаємо сумішшю та загортаємо у рулетики.
  5. Ставимо рулети на 10 хвилин у холодильник.
  6. Ножем розрізаємо рулети на менші порції, змащуємо яйцем та випікаємо 10 – 12 хвилин.
  7. Подаємо гарячими з улюбленим соусом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська