Ця закуска підкорить гостей: рецепт мініролів з сосисками

Хрусткі закуски у поєднанні з улюбленим соусом – це те, від чого будуть у захваті усі. Особливо коли йде мова про поєднання листкового тіста та сосисок.

Соковиті сосиски у листковому тісті, смак яких підкреслює соус – ідеальне рішення для легкого перекусу на початку будь-якого святкового застілля. Над цим рецептом потрібно трішки почаклувати, але повірте – результат того вартий.

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Рецепт мініролів із сосискою

Час: 40 хвилин

Порцій: до 15 штук

Закуска, яка одразу підкорить гостей / Фото Marion's Kitchen

Інгредієнти:

300 грамів сосисок;

50 грамів тертого чеддеру;

2 чайні ложки подрібненого листя чебрецю;

пачка листкового тіста;

1 яйце;

борошно для присипки;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Деко застеляємо пергаментним папером. Поверхню присипаємо борошном та розкачуємо тісто. Формуємо з нього прямокутник, змащуємо яйцем та ріжемо на смужки розміром 8х25 сантиметрів, їх повинно бути близько 6. У мисці змішуємо чебрець, сир та спеції. Сосиски викладаємо на смужки, посипаємо сумішшю та загортаємо у рулетики. Ставимо рулети на 10 хвилин у холодильник. Ножем розрізаємо рулети на менші порції, змащуємо яйцем та випікаємо 10 – 12 хвилин. Подаємо гарячими з улюбленим соусом.

Смачного!