Смачна, як у ресторані: готуємо підливку, з якою м'ясо буде неперевершеним

29 травня 2024, 10:33
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Джерело:

patrioty

Підлива – це завжди вдала ідея, якщо ви готуєте м'ясо або котлети. Готувати її нескладно, а кращого доповнення до страви і не вигадаєш.

Підлива – це знайомий смак дитинства, який завжди доречний на нашому столі. З нею м'ясо стає ніжнішим, а гарнір набуває нових відтінків. 

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Рецепт м'яса з підливою

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 700 грамів свинини або яловичини;
– 700 мілілітрів води;
– 2 середні цибулини;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1,5 столової ложки борошна;
– 1/3 столової ложки цукру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування:

  1. Нарізаємо м'ясо кубиками середньої величини. Обсмажуємо на олії.
  2. Перекладаємо м'ясо в каструлю.
  3. Цибулю чистимо та нарізаємо кубиками. Обсмажуємо до золотистого кольору, додавши цукор.
  4. Додаємо цибулю до м'яса, заливаємо водою, ставимо каструлю на маленький вогонь. Періодично помішуємо.
  5. Коли бульйон закипить, 3 ополоники відливаємо в окремий посуд.
  6. Обсмажуємо борошно на вершковому маслі до золотистого кольору. 
  7. Додаємо відокремлений раніше м'ясний бульйон, постійно помішуємо, поки соус не стане однорідним. 
  8. Додаємо соус до м'яса і перемішуємо. 
  9. Солимо, перчимо, додаємо томатну пасту. 
  10. Тушкуємо до готовності. Свинині потрібно 40 хвилин, яловичині – 1 година. 

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська