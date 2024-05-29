Смачна, як у ресторані: готуємо підливку, з якою м'ясо буде неперевершеним
29 травня 2024, 10:33Читать новость на русском
Джерело:patrioty
Підлива – це завжди вдала ідея, якщо ви готуєте м'ясо або котлети. Готувати її нескладно, а кращого доповнення до страви і не вигадаєш.
Підлива – це знайомий смак дитинства, який завжди доречний на нашому столі. З нею м'ясо стає ніжнішим, а гарнір набуває нових відтінків.
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Рецепт м'яса з підливою
Час: 1,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів свинини або яловичини;
– 700 мілілітрів води;
– 2 середні цибулини;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 1,5 столової ложки борошна;
– 1/3 столової ложки цукру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Нарізаємо м'ясо кубиками середньої величини. Обсмажуємо на олії.
- Перекладаємо м'ясо в каструлю.
- Цибулю чистимо та нарізаємо кубиками. Обсмажуємо до золотистого кольору, додавши цукор.
- Додаємо цибулю до м'яса, заливаємо водою, ставимо каструлю на маленький вогонь. Періодично помішуємо.
- Коли бульйон закипить, 3 ополоники відливаємо в окремий посуд.
- Обсмажуємо борошно на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Додаємо відокремлений раніше м'ясний бульйон, постійно помішуємо, поки соус не стане однорідним.
- Додаємо соус до м'яса і перемішуємо.
- Солимо, перчимо, додаємо томатну пасту.
- Тушкуємо до готовності. Свинині потрібно 40 хвилин, яловичині – 1 година.
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