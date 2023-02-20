Пісний та суперсмачний обід: як приготувати суп зі шпротами
20 лютого 2023, 17:09Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Усі звикли до традиційних канапок зі шпротами, маслом та лимоном. Проте цю рибу можна використовувати за іншим призначенням. До прикладу, для смачного супу на обід.
Зовсім скоро розпочинається Великий піст, тож господині шукають нові страви без м'яса. Ми підготували для вас рецепт ситного супу зі шпротами, який точно сподобається.
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Рецепт супу зі шпротами
Час: 1 година
Порції: 4
Інгредієнти:
- 2 літри води;
- 100 грамів шпротів;
- 2 картоплини;
- 50 грамів рису;
- 1 морква;
- 1 болгарський перець;
- 1 цибулина;
- лавровий лист;
- спеції, зелень за смаком.
Готуємо смачний пісний суп / Фото 1000 menu
Приготування:
- Поставте каструлю з водою на вогонь. Почистьте картоплю та поріжте її великими кубиками. Перекладіть овочі у кип'ячену воду та варіть 5 – 7 хвилин.
- Почистьте моркву та цибулю. Потріть моркву на дрібній тертці, а цибулю дрібно наріжте. Обсмажуйте овочі на сковороді з невеликою кількістю олії протягом 3 хвилин.
- Болгарський перець наріжте невеликими кубиками. Додайте його в сковороду та обсмажуйте ще протягом 3 хвилин разом з овочами.
- Додайте засмажку в каструлю з картоплею та покладіть туди лавровий лист.
- Промийте водою рис та додайте його у каструлю. Варіть до готовності.
- Зі шпротів злийте зайву олію та покладіть у суп. Доведіть до кипіння, проваріть 5 хвилин та вимкніть. Додайте зелень та спеції.
Подавайте суп теплим, зі шматочком хліба. Смачного!
Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух