Тюфтельки по-шведськи у вершковому соусі: Карлсон не поділився б жодною
7 лютого 2022 , 18:05Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Обожнюєте тюфтельки? А ви вже куштували їх, як у Швеції, у гірчично-вершковому соусі? Вони будуть готові за пів години! І ви ще встигнете приготувати на гарнір ніжне картопляне пюре.
Рецепт шведських тюфтельок
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
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Фото Café delites
– ½ склянки панірувальних сухарів;
– 125 мілілітрів молока;
– 35 мілілітрів вершків;
– 1 велике яйце;
– 1 зубчик подрібненого часнику;
– ⅓ чайної ложки солі;
– мелений чорний та білий перець;
– ½ дрібно нарізаної цибулини;
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 250 грамів свинячого фаршу;
– 2 столові ложки свіжої, дрібно нарізаної петрушки;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 2 чайні ложки оливкової олії.
Для соусу:
– ⅓ склянки вершкового масла;
– ¼ склянки борошна;
– 250 мілілітрів овочевого бульйону;
– 250 мілілітрів яловичого бульйону;
– 1 склянка густих вершків;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль;
– мелений чорний перець.
Приготування:
- Змішайте панірувальні сухарі з молоком, вершками, яйцем, часником, сіллю, перцем таі спеціями. Залиште на 10 хвилин, щоб сухарі увібрали молоко.
- Додайте подрібнені м'ясо, цибулю та петрушку. Ретельно вимішайте фарш руками, сформуйте 24 маленькі кульки або 16 великих.
Фото Café delites
- Розігрійте в сковороді 1 столову ложку вершкового масла й 2 чайні ложки олії. Смажте тюфтельки партіями, щоб вони не тушкувались, а смажилися. Перекладіть обсмажені кульки на таріль і накрийте фольгою.
- Для соусу додайте до соку, що залишився на сковороді, ⅓ склянки вершкового масла. Всипте борошно й тримайте на плиті, помішуючи, доки воно не обсмажиться й не стане коричневим. Додайте бульйон, вершки, соєвий соус та гірчицю.
Фото Café delites
- Доведіть соус до кипіння, присмачте сіллю та перцем. Добре перемішайте й готуйте до загустіння.
- Викладіть готові тюфтельки в соус і перемішайте.
Смачного!