Тюфтельки по-шведськи у вершковому соусі: Карлсон не поділився б жодною

7 лютого 2022 , 18:05
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Джерело:

Café delites

Обожнюєте тюфтельки? А ви вже куштували їх, як у Швеції, у гірчично-вершковому соусі? Вони будуть готові за пів години! І ви ще встигнете приготувати на гарнір ніжне картопляне пюре.

Рецепт шведських тюфтельок

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8

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Фото Café delites

Інгредієнти:
– ½ склянки панірувальних сухарів;
– 125 мілілітрів молока;
– 35 мілілітрів вершків;
– 1 велике яйце;
– 1 зубчик подрібненого часнику;
– ⅓ чайної ложки солі;
– мелений чорний та білий перець;
– ½ дрібно нарізаної цибулини;
– 500 грамів яловичого фаршу;
– 250 грамів свинячого фаршу;
– 2 столові ложки свіжої, дрібно нарізаної петрушки;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 2 чайні ложки оливкової олії.

Для соусу:
– ⅓ склянки вершкового масла;
– ¼ склянки борошна;
– 250 мілілітрів овочевого бульйону;
– 250 мілілітрів яловичого бульйону;
– 1 склянка густих вершків;
– 2 чайні ложки соєвого соусу;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– сіль;
– мелений чорний перець.

Приготування:

  1. Змішайте панірувальні сухарі з молоком, вершками, яйцем, часником, сіллю, перцем таі спеціями. Залиште на 10 хвилин, щоб сухарі увібрали молоко.
  1. Додайте подрібнені м'ясо, цибулю та петрушку. Ретельно вимішайте фарш руками, сформуйте 24 маленькі кульки або 16 великих.


Фото Café delites

  1. Розігрійте в сковороді 1 столову ложку вершкового масла й 2 чайні ложки олії. Смажте тюфтельки партіями, щоб вони не тушкувались, а смажилися. Перекладіть обсмажені кульки на таріль і накрийте фольгою.
  1. Для соусу додайте до соку, що залишився на сковороді, ⅓ склянки вершкового масла. Всипте борошно й тримайте на плиті, помішуючи, доки воно не обсмажиться й не стане коричневим. Додайте бульйон, вершки, соєвий соус та гірчицю.


Фото Café delites

  1. Доведіть соус до кипіння, присмачте сіллю та перцем. Добре перемішайте й готуйте до загустіння.
  1. Викладіть готові тюфтельки в соус і перемішайте.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак