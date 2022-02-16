Апетитний перекус із духовки: готуємо часниковий хліб із сиром

16 лютого 2022 , 16:15
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Джерело:

Café delites

Хочете швидко перекусити? За 15 хвилин ви смакуватимете запашними канапками з часником та моцарелою! Запікаються вони в духовці, але згодиться й мікрохвильова піч.

Ця страва точно стане вашим фаворитом. Лишень уявіть: скибочка білого хліба з часничком та розплавленим сиром... Уже потекла слинка? То хутчіш на кухню – готувати!

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Рецепт часникового хліба з моцарелою та пармезаном

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1


Фото Café delites

Інгредієнти:
 – 1 скибка білого хліба;
 – 1 – 2 чайні ложки масла;
 – ½ зубчика часнику;
 – дрібка солі;
 – ⅓ чайної ложки посіченої свіжої петрушки;
 – 1½ столової ложки подрібненого сиру моцарела;
 – ½ столової ложки тертого сиру пармезан.

Приготування:

  1. Застеліть деко пергаментом і скропіть його олією.


Фото Café delites

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Змастіть скибку хліба тонким шаром масла, посипте подрібненим часником.


Фото Café delites

Важливо! Можна використати цілий зубчик часнику, щоб смак страви був виразнішим.
  1. Далі скибку посоліть, присипте петрушкою, моцарелою та пармезаном.


Фото Café delites

  1. Підготовлений хліб відправте на 4 – 6 хвилин до духовки запікатися в режимі "конвекція". Орієнтуйтеся на сир: він має розплавитися й підрум'янитися.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак