Апетитний перекус із духовки: готуємо часниковий хліб із сиром
16 лютого 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Хочете швидко перекусити? За 15 хвилин ви смакуватимете запашними канапками з часником та моцарелою! Запікаються вони в духовці, але згодиться й мікрохвильова піч.
Ця страва точно стане вашим фаворитом. Лишень уявіть: скибочка білого хліба з часничком та розплавленим сиром... Уже потекла слинка? То хутчіш на кухню – готувати!
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Рецепт часникового хліба з моцарелою та пармезаном
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Фото Café delites
– 1 скибка білого хліба;
– 1 – 2 чайні ложки масла;
– ½ зубчика часнику;
– дрібка солі;
– ⅓ чайної ложки посіченої свіжої петрушки;
– 1½ столової ложки подрібненого сиру моцарела;
– ½ столової ложки тертого сиру пармезан.
Приготування:
- Застеліть деко пергаментом і скропіть його олією.
Фото Café delites
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змастіть скибку хліба тонким шаром масла, посипте подрібненим часником.
Фото Café delites
- Далі скибку посоліть, присипте петрушкою, моцарелою та пармезаном.
Фото Café delites
- Підготовлений хліб відправте на 4 – 6 хвилин до духовки запікатися в режимі "конвекція". Орієнтуйтеся на сир: він має розплавитися й підрум'янитися.
Смачного!