Він стане вашим улюбленим: готуємо новорічний салат з копченою куркою і грибами
20 грудня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:vistovska_cooking
Салати займають особливе місце на новорічному столі. Однак не поспішайте готувати класичні Олів'є та Шубу – спробуйте щось новеньке.
Зокрема, радимо приготувати салат з копченою куркою та арахісом. Його незвичний смак здатен вразити багатьох.
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Салат з куркою і горішками
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
– копчене куряче стегно;
– 300 грамів шампіньйонів;
– одна цибулина;
– 1 болгарський перець;
– солоний арахіс;
– майонез, спеції до смаку.
Приготування:
- Гриби наріжте шматочками, а цибулю – кубиками. Обсмажте їх разом до готовності та дайте охолонути.
- Відділіть м'ясо від кісток і наріжте. Також подрібніть болгарський перець.
- Додайте гриби, заправте майонезом, всипте спеції до смаку і добре перемішайте.
- Перед подачею посипте горішками або сухариками.