Він стане вашим улюбленим: готуємо новорічний салат з копченою куркою і грибами

20 грудня 2023, 17:50
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Джерело:

vistovska_cooking

Салати займають особливе місце на новорічному столі. Однак не поспішайте готувати класичні Олів'є та Шубу – спробуйте щось новеньке.

Зокрема, радимо приготувати салат з копченою куркою та арахісом. Його незвичний смак здатен вразити багатьох.

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Салат з куркою і горішками

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– копчене куряче стегно;
– 300 грамів шампіньйонів;
– одна цибулина;
– 1 болгарський перець;
– солоний арахіс;
– майонез, спеції до смаку.

Приготування:

  1. Гриби наріжте шматочками, а цибулю – кубиками. Обсмажте їх разом до готовності та дайте охолонути.
  2. Відділіть м'ясо від кісток і наріжте. Також подрібніть болгарський перець.
  3. Додайте гриби, заправте майонезом, всипте спеції до смаку і добре перемішайте.
  4. Перед подачею посипте горішками або сухариками.
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Автор: Ольга Котів