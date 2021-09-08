Хоч губами їж: соковита куряча грудка в особливому клярі
8 вересня 2021 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:ukr.media
Незвичний кляр робить суху курячу грудку фантастично соковитою та ніжною. Ще одна цікавинка рецепта – маринад, що складається всього з трьох інгредієнтів.
Найпростіші продукти: сметана, соєвий соус та гірчиця перетворюють звичайне м'ясо на королівську страву. Ви маєте це скуштувати!
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Просто дотримуйтесь рецепта – і насолоджуйтесь результатом.
Рецепт курячої грудки в особливому маринаді
Час: 2 години на маринування й 15 хвилин на смаження
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- 100 г сметани;
- 30 мл соєвого соусу;
- 1 ст. л. гірчиці;
- 2 – 3 зубчики часнику;
- 1 яйце;
- 2 – 3 ст. л. борошна;
- сіль, солодка паприка – на ваш смак.
Приготування:
- Очищене куряче філе нарізаємо на шматки середнього розміру.
- Готуємо маринад. З'єднуємо сметану, соєвий соус, гірчицю, сіль, солодку паприку, часник, яйце та сметану.
- Заливаємо курятину маринадом і залишаємо у холодильнику на 2 години.
- Після цього додаємо до курячого філе борошно й усе ретельно перемішуємо.
- На розігріту пательню наливаємо соняшникову олію й викладаємо курку. Смажимо на середньому вогні до хрусткої скоринки.
- Подаємо з картопляним пюре, гречаною кашею, будь-яким салатом або просто з часниковим соусом.
Смачного!