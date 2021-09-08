Хоч губами їж: соковита куряча грудка в особливому клярі

8 вересня 2021 , 20:13
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Джерело:

ukr.media

Незвичний кляр робить суху курячу грудку фантастично соковитою та ніжною. Ще одна цікавинка рецепта – маринад, що складається всього з трьох інгредієнтів.

Найпростіші продукти: сметана, соєвий соус та гірчиця перетворюють звичайне м'ясо на королівську страву. Ви маєте це скуштувати!

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Просто дотримуйтесь рецепта – і насолоджуйтесь результатом.

Рецепт курячої грудки в особливому маринаді

Час: 2 години на маринування й 15 хвилин на смаження
Порцій: 4

Швидко та смачно / Фото ukr.media

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе;
  • 100 г сметани;
  • 30 мл соєвого соусу;
  • 1 ст. л. гірчиці;
  • 2 – 3 зубчики часнику;
  • 1 яйце;
  • 2 – 3 ст. л. борошна;
  • сіль, солодка паприка – на ваш смак.

Приготування:

  1. Очищене куряче філе нарізаємо на шматки середнього розміру.
  2. Готуємо маринад. З'єднуємо сметану, соєвий соус, гірчицю, сіль, солодку паприку, часник, яйце та сметану.
  3. Заливаємо курятину маринадом і залишаємо у холодильнику на 2 години.
  4. Після цього додаємо до курячого філе борошно й усе ретельно перемішуємо.
  5. На розігріту пательню наливаємо соняшникову олію й викладаємо курку. Смажимо на середньому вогні до хрусткої скоринки.
  6. Подаємо з картопляним пюре, гречаною кашею, будь-яким салатом або просто з часниковим соусом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська