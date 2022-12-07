Смачно та просто: як приготувати індійський йогуртовий соус з м’ятою
7 грудня 2022, 19:50Читать новость на русском
Джерело:prakty kulinarni
Райта – це йогуртовий соус родом з Індії. Його освіжаючий смак ідеально пасує до м’яса на грилі та запеченої картоплі.
Ароматний, насичений вітамінами соус напрочуд легкий і швидкий у приготуванні. Райта – це щось середнє між салатом та соусом, зазвичай його подають з каррі та іншими пікантними стравами. Основа – йогурт, а вже до нього додаються свіжі овочі та зелень.
Читайте Як швидко приготувати апетитну курочку: 3 рецепти на сковорідці та у духовці
Для того, щоб соус вдався особливо смачним, слід обирати густий йогурт із високою жирністю.
Рецепт райти
Час: 10 хвилин
Порцій: 4
Особливий соус / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 2 огірки;
- 1 помідор;
- 2 столові ложки подрібненої м’яти;
- 1 червона цибуля;
- 250 грамів натурального йогурту;
- пів чайної ложки кмину;
- пів чайної ложки меленого коріандру;
- щіпка цукру;
- сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Огірки і помідори помити і дрібно нарізати, цибулю нашаткувати.
- Овочі змішати з йогуртом, приправити кмином, коріандром і дрібкою цукру, сіллю і перцем.
- Перед подачею соус повинен охолонути.
Ідеї
Для приготування райти можна використати огірок, шніт-цибулю, тертий імбир, часник, сік лайма, лимона або унікальну суміш спецій з індійської кухні гарам масала.