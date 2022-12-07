Смачно та просто: як приготувати індійський йогуртовий соус з м’ятою

Райта – це йогуртовий соус родом з Індії. Його освіжаючий смак ідеально пасує до м’яса на грилі та запеченої картоплі.

Ароматний, насичений вітамінами соус напрочуд легкий і швидкий у приготуванні. Райта – це щось середнє між салатом та соусом, зазвичай його подають з каррі та іншими пікантними стравами. Основа – йогурт, а вже до нього додаються свіжі овочі та зелень.

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Для того, щоб соус вдався особливо смачним, слід обирати густий йогурт із високою жирністю.

Рецепт райти

Час: 10 хвилин

Порцій: 4



Особливий соус / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

2 огірки;

1 помідор;

2 столові ложки подрібненої м’яти;

1 червона цибуля;

250 грамів натурального йогурту;

пів чайної ложки кмину;

пів чайної ложки меленого коріандру;

щіпка цукру;

сіль і перець до смаку.

Приготування:

Огірки і помідори помити і дрібно нарізати, цибулю нашаткувати. Овочі змішати з йогуртом, приправити кмином, коріандром і дрібкою цукру, сіллю і перцем. Перед подачею соус повинен охолонути.