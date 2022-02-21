Вітамінний салат із тунцем: уже за 15 хвилин кличте всіх за стіл
21 лютого 2022 , 20:23Читать новость на русском
Джерело:Brovarnya
Чаклувати над вечерею – наш щоденний ритуал. Адже завершувати день треба смачно. А що робити, коли до вечора не лишилося сил для кулінарної магії? Приготувати салат із тунцем!
Ви потішите себе й рідних чудовою вечерею, витративши на її приготування всього чверть години. Додатковий бонус для здоров'я: трапеза буде вітамінною та дієтичною!
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Рецепт салату з тунцем та капустою
Порцій: 2
Час: 15 хвилин
Легко та смачно / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- 200 – 250 грамів консервованого тунця;
- 1½ склянки консервованої кукурудзи;
- ½ качана пекінської капусти;
- ½ червоної цибулини;
- 2 свіжих огірки (або помідори);
- ⅔ склянки несолодкого нежирного йогурту;
- 1 чайна ложка гірчиці;
- 2 десертні ложки соку лайма;
- 2 зубчики часнику;
- дрібка цукру;
- сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Грубо шаткуємо пекінську капусту та огірок.
- Дрібно нарізаємо цибулю.
- Тунець розминаємо виделкою.
- Усі ці продукти змішуємо й додаємо до них кукурудзу.
- Для соусу часник подрібнюємо, розтираємо з цукром та сіллю й змішуємо з соком лайма та йогуртом.
- Викладаємо салат до тарілок і поливаємо кожну порцію соусом.
Смачного!