Смачно та соковито: добірка найвідоміших паст світу, які люблять усі
Джерело:24 канал
Страви з макаронних виробів – це практично завжди затишні сімейні вечері чи приємні посиденьки із друзями. Смачні рецепти відомих паст вже давно стали світовими хітами та зірками будь-якого застілля.
Щорічно 25 жовтня відзначають апетитне свято – Всесвітній день макаронів. Започаткували його на Римському конгресі виробників пасти в 1995 році. Макарони – це надзвичайно давній виріб, згадки про який можна знайти ще на стінах єгипетських пірамід. Проте найчастіше страви із макаронних виробів асоціюються із сонячною Італією.
Зверніть увагу Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України
Італійська паста – одна із найвідоміших сімейних страв, рецепти яких передаються поколіннями. Нижче – рецепти карбонара та лазанья, паст, які завоювали найбільшу популярність.
Рецепт карбонари
Паста карбонара – це відома кулінарна класика, яка готується зі спагеті та бекону.
Час: 1 година
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 2 жовтки;
- 100 грам бекону;
- 150 грам спагетті;
- 2 зубчики часнику;
- 2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;
- 30 грам сиру пармезан;
- сіль і свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Відваріть макарони аль денте в підсоленій воді.
- У глибокій мисці збийте жовтки із сіллю.
- Покладіть нарізаний кубиками бекон на сковороду та обсмажте його на повільному вогні кілька хвилин, поки він злегка не підрум'яниться. Додайте натертий часник і подрібнену петрушку та обсмажте ще кілька секунд.
- Сир натріть на дрібній терці.
- З’єднайте готові спагеті із беконом.
- Полийте макарони збитими жовтками, сиром та ретельно перемішайте. Жовтки із сиром повинні утворити вершковий соус і лише трохи загуснути від гарячої пасти.
- Подавайте із посипаним зверху сиром чи свіжою петрушкою.
Рецепт лазаньї
Традиційна страва італійської кухні, приготована з шарів тіста. Начинка може бути різноманітною – від м’ясного фаршу до шпинату та помідорів. Це надзвичайна старовинна страва, перші згадки про яку датовані XIV століттям. Згідно зі знайденим рецептом, в середньовіччі листи тіста відварювали в окропі та прошаровували їх тертим сиром із додаванням спецій.
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 600 грам свинного фаршу;
- 600 грам соусу болоньєзе;
- 60 грам вершкового масла
- 1/2 столової ложки пшеничного борошна;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 750 мілілітрів молока;
- 10 листів лазаньї;
- 500 грам твердого сиру.
Приготування:
- У сотейник покласти вершкове масло та розтопити. Поступово додавати борошно і розмішувати так, щоб не залишалося грудочок.
- Влити до муки молоко. Зменшити вогонь і томити до кремоподібної консистенції.
- На пательні розігріти оливкову олію та додайте м'ясний фарш.
- Фарш смажити до напівготовності. Влити в нього соус болоньєзе, посолити та поперчити до свого смаку.
- Духовку розігріти до 180 градусів. Форму змастити вершковим маслом. На дно вилити трохи соусу бешамель та викласти листи лазаньї. Наступний шар – це фарш, а на нього сикладаємо натертий сир. Потім викладаємо соус бешамель.
- Соусу потрібно викладати стільки, скільки необхідно, на ваш погляд, щоб лазіння вийшла соковитою. Поверх соусу викласти сухі листи лазаньї. Повторити процедуру.
- Останній шар листів промазати соусом бешамель і зверху щедро засипати сиром. Дати постояти 7 – 10 хвилин. Потім запікати у духовці впродовж 30 хвилин.