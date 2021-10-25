Смачно та соковито: добірка найвідоміших паст світу, які люблять усі

Страви з макаронних виробів – це практично завжди затишні сімейні вечері чи приємні посиденьки із друзями. Смачні рецепти відомих паст вже давно стали світовими хітами та зірками будь-якого застілля.

Щорічно 25 жовтня відзначають апетитне свято – Всесвітній день макаронів. Започаткували його на Римському конгресі виробників пасти в 1995 році. Макарони – це надзвичайно давній виріб, згадки про який можна знайти ще на стінах єгипетських пірамід. Проте найчастіше страви із макаронних виробів асоціюються із сонячною Італією.

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Італійська паста – одна із найвідоміших сімейних страв, рецепти яких передаються поколіннями. Нижче – рецепти карбонара та лазанья, паст, які завоювали найбільшу популярність.

Рецепт карбонари

Паста карбонара – це відома кулінарна класика, яка готується зі спагеті та бекону.

Час: 1 година

Порцій: 2

Італійська класика / Фото unsplash

Інгредієнти:

2 жовтки;

100 грам бекону;

150 грам спагетті;

2 зубчики часнику;

2 столові ложки дрібно нарізаної петрушки;

30 грам сиру пармезан;

сіль і свіжомелений чорний перець.

Приготування:

Відваріть макарони аль денте в підсоленій воді. У глибокій мисці збийте жовтки із сіллю. Покладіть нарізаний кубиками бекон на сковороду та обсмажте його на повільному вогні кілька хвилин, поки він злегка не підрум'яниться. Додайте натертий часник і подрібнену петрушку та обсмажте ще кілька секунд. Сир натріть на дрібній терці. З’єднайте готові спагеті із беконом. Полийте макарони збитими жовтками, сиром та ретельно перемішайте. Жовтки із сиром повинні утворити вершковий соус і лише трохи загуснути від гарячої пасти. Подавайте із посипаним зверху сиром чи свіжою петрушкою.

Рецепт лазаньї

Ця паста надзвичайно універсальна, вона легко поєднується з багатьма інгредієнтами – часто додаються гриби, бекон, курка, шинка, вершки, молоко, зелень і інші компоненти.

Традиційна страва італійської кухні, приготована з шарів тіста. Начинка може бути різноманітною – від м’ясного фаршу до шпинату та помідорів. Це надзвичайна старовинна страва, перші згадки про яку датовані XIV століттям. Згідно зі знайденим рецептом, в середньовіччі листи тіста відварювали в окропі та прошаровували їх тертим сиром із додаванням спецій.

Час: 1 година

Порцій: 4

Чудова сімейна вечеря / Фото unsplash

Інгредієнти:

600 грам свинного фаршу;

600 грам соусу болоньєзе;

60 грам вершкового масла

1/2 столової ложки пшеничного борошна;

2 столові ложки оливкової олії;

750 мілілітрів молока;

10 листів лазаньї;

500 грам твердого сиру.

Приготування: