Смачно, як у бабусі: квашена капуста нашвидкуруч
7 вересня 2021 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:Найкращі рецепти
Квашену капусту легко приготує навіть новачок. Усю роботу зробить ферментація. А смакуватиме капуста так, наче її готувала ваша бабуся!
Квашену капусту можна подавати як окрему страву й додавати до пиріжків, пирогів, вареників. І вона ніколи не набридає!
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Рецепт квашеної капусти
- Час: 3 дні
- Порції: 1
Квашена капуста / Фото Кулінарні рецепти світу
– 2 – 3 кг білокачанної капусти;
– 150 г моркви;
– 2 лаврових листки;
– 6 горошин запашного перцю;
– 1,5 ст. л. солі;
– 1,5 ст. л. цукру;
– 1 л води.
Приготування:
- Ретельно помийте й почистіть моркву, натріть її на грубій тертці.
Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти
- Капусту нашинкуйте дрібно, можна використовувати спеціальну шатківницю.
Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти
- У великій мисці з'єднайте моркву та капусту, додайте перець, лаврові листочки та все ретельно перемішайте.
Приготування квашеної капусти / Фото Найкращі рецепти
- Щільно вкладіть капусту в 3-х літрову банку.
- Для приготування розсолу з'єднайте воду, сіль та цукор. Доведіть розсіл до кипіння та залишіть охолоджуватися.
- Залийте капусту розсолом та залишіть в теплому місці.
- В процесі бродіння капусту потрібно проколювати виделкою для виходу вуглекислого газу. Рекомендуємо банку ставити в широку місткість, щоб розсіл з банки не витікав.
- На третій день квашена капуста готова. Щільно закрийте банку кришкою та відправте на зберігання в холодильник.
Смачного!