Із нуту та вівсянки: незвичний рецепт тістечка "картопля"

7 березня 2022 , 20:04
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Джерело:

інстаграм hedgehog cookbook

Не знайшлося вдома потрібних для випічки продуктів? Використаємо ті, що є. Ось, приміром, рецепт тістечка "картопля"... з нуту та вівсяних пластівців. Буде й смачно, і корисно!

Притрусіть "картоплинки" кунжутом, кокосовою стружкою, какао чи керобом. А всередину кожного тістечка вкладіть цілий горішок мигдалю.

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Рецепт тістечка "картопля" з нуту та вівсяних пластівців

Час: від 30 хвилин до 2 годин

Кількість: 10 – 12 штук

Інгредієнти:
 – 100 грамів консервованого нуту;
 – 1 столова ложка оливкової олії;
 – 2 столові ложки лимонного соку;
 – 5 – 6 фініків;
 – 4 столові ложки вівсяних пластівців;
 – жменька волоських горіхів;
 – жменька арахісу;
 – ½ банана;
 – 1 столова ложка какао або керобу;
 – кокосова стружка;
 – кунжут.

Приготування:

  1. Щоб швидко приготувати тістечка, використовуйте консервований нут. Проте, можна скористатися і сирим, але для цього його потрібно підготувати. Промийте його, замочіть у воді та залишіть на 6 – 8 годин. Ще раз промийте і відваріть у великій кількості води 60 – 90 хвилин.
  1. Фініки залийте окропом на 10 – 15 хвилин і почистіть від кісточок.
  1. Горіхи і вівсянку обсмажте на сухій сковорідці та перебийте блендером.
  1. До готового нуту додайте олію, лимонний сік, банан і фініки. Перебийте блендером до однорідної маси.
  1. Додайте перебиту суміш вівсянки з горіхами і какао. Вимішайте масу.
  1. Сформуйте кульки, обваляйте в какао, кокосовій стружці або кунжуті.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак