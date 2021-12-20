Смак дитинства та зими: рецепт "бабусиних" пиріжків з капустою та картоплею

20 грудня 2021 , 13:40
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Джерело:

24 канал

Кожна пора року має свій особливий смак. Коли випадає сніг – настає час "дитячих" страв, які полюбилися нам з ранніх років.

Смажені пиріжки – це завжди смачно та доречно. Вони нагадують нам про щасливі миті дитинства та гостювання у бабусі.

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Традиції – це те, що живе завдяки нашим старанням. Прості інгредієнти легкі кулінарні маніпуляції – і результат потішить всю сім'ю та огорне вас теплом яскравих спогадів.

Рецепт смажених пиріжків

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, яку люблять усі / Фото Pinterest

Інгредієнти

Тісто

  • 3 стакани борошна;
  • 1,5 чайної ложки сухих дріжджів;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 1 столова ложка цукру;
  • 2 столові ложки соняшникової олії;
  • 1 стакан води.

Начинка

  • варена картопля (з грибами);
  • тушена капуста.

Приготування

  1. Додаємо до теплої води дріжджі, сіль, цукор та ретельно перемішуємо.
  2. Просіюємо 2 стакани борошна та додаємо до нього воду з дріжджами.
  3. Поступово замішуємо тісто, додаючи третій стакан борошна. Ставимо в тепле місце на 30 хвилин.
  4. Готуємо начинку. Варену картоплю розминаємо, додаємо зелень та гриби (за бажанням). Також можна дрібно посікти капусту та стушкувати до готовності на сковорідці.
  5. Нагріваємо олію. Формуємо пиріжки та обжарюємо до рум'яності.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська