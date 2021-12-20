Смак дитинства та зими: рецепт "бабусиних" пиріжків з капустою та картоплею

Кожна пора року має свій особливий смак. Коли випадає сніг – настає час "дитячих" страв, які полюбилися нам з ранніх років.

Смажені пиріжки – це завжди смачно та доречно. Вони нагадують нам про щасливі миті дитинства та гостювання у бабусі.

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Традиції – це те, що живе завдяки нашим старанням. Прості інгредієнти легкі кулінарні маніпуляції – і результат потішить всю сім'ю та огорне вас теплом яскравих спогадів.

Рецепт смажених пиріжків

Час: 1 година

Порцій: 4

Страва, яку люблять усі / Фото Pinterest

Інгредієнти

Тісто

3 стакани борошна;

1,5 чайної ложки сухих дріжджів;

1 чайна ложка солі;

1 столова ложка цукру;

2 столові ложки соняшникової олії;

1 стакан води.

Начинка

варена картопля (з грибами);

тушена капуста.

Приготування