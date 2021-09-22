Смак історії: як приготувати вареники, які обожнював Тарас Шевченко

Ім'я Тараса Шевченка золотими буквами вписане на сторінки української історії. У своїх листах він часто описував їжу, а деякі страви йому навіть снились.

31 січня 1843 року Тарас Григорович у листі до Яна Кухаренка просив друга більше не згадувати у листуванні вареників. За словами поета, "… проклятуща ота страва, що ви розказували, неділь зо три снилась. Тілько що очі заплющу, вареник так, так тобі і лізе в очі…”.

Цікаво Дитячі страви з куркою на щодень: соковиті мітболи, наґетси та котлети із сирною начинкою

Давайте спробуємо приготувати вареники, які так подобалися уславленому поету.

Інгредієнти:

для тіста

гречана мука – 3 склянки;

яйце – 1 штука;

молоко / вода – 0,5 склянки;

сіль – 0,5 чайної ложки

для начинки

сир – 600 грам;

яйце – 1 штука;

цукор – 0,5 чайної ложки;

сіль.

для соусу

сметана – 2,5 склянки;

або вершкове масло – 40 грам.

Приготування: