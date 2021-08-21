Смак сезону: яким яблучним десертом здивувати рідних та гостей
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Настає сезон яблук, а отже, в домівці кожного з нас буде дуже багато смачних фруктів. Переможець шоу "Мастер-шеф" Євген Клопотенко поділився рецептом десерту, який не лише актуальний, а й рідко буває на столах українців.
Інколи яблук у домі буває так багато, що вже не знаєш, куди їх подіти. На допомогу прийде рецепт смачного десерту, який простий в приготуванні, але потішить надзвичайним смаком.
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Шарлотка, пиріг та штрудель – перші ідеї, які виникають при запитанні "А що ж приготувати з яблук?". Ці десерти дуже популярні та не потребують великих зусиль. Але одноманітність може набриднути, а сезон яблук триватиме довго. Тому варто спробувати приготувати крамбл, який подарує новий смак.
Яблучний крамбл
Крамбл – це розсипчастий пиріг, батьківщиною якого є Велика Британія. "Родзинка" рецепту – сидр, який неабияк підсилює смак.
Крамбл – чудовий десерт / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 500 грам яблук (очищених)
- 200 мілілітрів сидру
- 100 грам цукру
- 1 лимон (сік і цедра)
- 30 грам вершкового масла (і для змащування форми)
- 150 грам вівсяних пластівців
- 100 грам пшеничного борошна
- 1 яйце
- дрібка кориці
- дрібка солі
Приготування:
- Візьміть 500 грам яблук, очистіть від шкірки і серцевини, наріжте однаковими кубиками і обсмажте на пательні з 100 грамами цукру й 30 грамами вершкового масла. Яблука повинні стати трохи м’якими.
- Коли рідина від яблук почне випаровуватися, додайте 200 мілілітрів сидру, цедру та сік одного лимона й дрібку кориці. Уваріть рідину, щоб яблука стали м’якими.
- У мисці змішайте 100 грам борошна зі 150 грамами пластівців, додавши дрібку солі. В іншій ємності змішайте 30 грам води з одним яйцем. Дві миски з’єднайте і вимісіть до отримання однорідної маси. У вас повинна вийти вівсяна крихта.
- Форму змастіть вершковим маслом, викладіть яблука, а зверху вівсяну крихту. Поставте в духовку запікатися на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Пластівці повинні набути золотистого відтінку.