Смакота по-українськи: скільки часу пекти котлети для максимальної соковитості

25 січня 2024, 22:30
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Джерело:

baking.and.more4u

У приготуванні м'ясних страв час відіграє дуже важливу роль. Зокрема, треба знати, як пекти котлети, щоб вони залишилися соковитими.

Скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Курячі котлетки з сиром сподобаються усій вашій родині.

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Як запікати курячі котлети

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів курячого фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибулина;
– 1 червоний болгарський перець;
– 100 грамів моцарели;
– 1 столова ложка сметани;
– приправа до фаршу, зелень, панірувальні сухарі до смаку;
– 20 грамів вершкового масла 82%.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте цибулю, солодкий перець та зелень. Твердий сир натріть на великій тертці.
  2. Змішайте курячий фарш, овочі, зелень та сир. Додайте яйце, столову ложку сметани та приправу. Перемішайте.
  3. Вологими руками сформуйте котлетки. Запаніруйте їх в сухарях та перекладіть у форму для запікання.
  4. На кожну котлету покладіть маленький шматочок масла та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.
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Автор: Ольга Котів