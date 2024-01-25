Смакота по-українськи: скільки часу пекти котлети для максимальної соковитості
25 січня 2024, 22:30Читать новость на русском
Джерело:baking.and.more4u
У приготуванні м'ясних страв час відіграє дуже важливу роль. Зокрема, треба знати, як пекти котлети, щоб вони залишилися соковитими.
Скористайтеся цим простим та перевіреним рецептом. Курячі котлетки з сиром сподобаються усій вашій родині.
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Як запікати курячі котлети
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
– 500 грамів курячого фаршу;
– 1 яйце;
– 1 цибулина;
– 1 червоний болгарський перець;
– 100 грамів моцарели;
– 1 столова ложка сметани;
– приправа до фаршу, зелень, панірувальні сухарі до смаку;
– 20 грамів вершкового масла 82%.
Приготування:
- Дрібно наріжте цибулю, солодкий перець та зелень. Твердий сир натріть на великій тертці.
- Змішайте курячий фарш, овочі, зелень та сир. Додайте яйце, столову ложку сметани та приправу. Перемішайте.
- Вологими руками сформуйте котлетки. Запаніруйте їх в сухарях та перекладіть у форму для запікання.
- На кожну котлету покладіть маленький шматочок масла та поставте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 – 40 хвилин.