Смажена редиска – незвичний гарнір до ваших страв: спосіб приготування

Рейтинг хітових весняних міксів часто очолює салат з рожевого редису, огірка і молодої капустини, заправлений ароматною соняшниковою олією. Проте цьому овочу можна надати зовсім іншого значення завдяки правильному приготуванню.

Усі ми звикли бачити редис у салаті. Але що ще можна приготувати з цим цікавим рожевим овочем – ділиться шеф-кухар Андрій Величко.

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Як приготувати редис / Фото Unsplash

Кулінар розповідає, як одного разу під час навчання у Ліоні, його одногрупник зі Штатів приготував редиску. Це дуже вразило та надихнуло кухаря. Тож він вирішив поділитись рецептом цього нетрадиційного та дуже смачного гарніру.

Рецепт приготування смаженої редиски

Як приготувати смажену редиску

Крок 1

– 2 пучки червоного молодої редиски;– 1 пучок молодого часнику;– 2 столові ложки фруктового оцту (винного, яблучного або гутулевого);– 1 − 1,5 столова ложка олії;– 1 − 1,5 столова ложка вершкового масла;– сіль, перець.

Обираємо редиску, варто звернути увагу на середній розмір овоча. Листя слід обрізати, залишивши 2 – 3 сантиметри стебла, хвостик видалити. Тоді промиваємо та ріжемо навпіл.



Вибираємо та нарізаємо редиску / Фото Unsplash

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Крок 2

Розігріти пательню з маслом і обсмажити редиску 1 – 1,5 хвилину на середньому вогні. Після цього додаємо нарізані стебла молодого часнику та оцет. Солимо, тушкуємо ще хвилину і знімаємо пательню з вогню.



Обсмажуємо редиску на середньому вогні / Фото Serious Eats

Варто знати

Під час обсмажування редиска трохи втрачає свій яскраво-червоний колір і стає рожевим. А оцет додасть гарніру з хрусткою скоринкою легкої кислинки. До речі, у процесі обсмажування редиска втрачає також і свою гостроту, тому ідеально підійде як гарнір.