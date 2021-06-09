Смажена редиска – незвичний гарнір до ваших страв: спосіб приготування

Рейтинг хітових весняних міксів часто очолює салат з рожевого редису, огірка і молодої капустини, заправлений ароматною соняшниковою олією. Проте цьому овочу можна надати зовсім іншого значення завдяки правильному приготуванню.
Усі ми звикли бачити редис у салаті. Але що ще можна приготувати з цим цікавим рожевим овочем – ділиться шеф-кухар Андрій Величко.
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Як приготувати редис / Фото Unsplash
Кулінар розповідає, як одного разу під час навчання у Ліоні, його одногрупник зі Штатів приготував редиску. Це дуже вразило та надихнуло кухаря. Тож він вирішив поділитись рецептом цього нетрадиційного та дуже смачного гарніру.
Рецепт приготування смаженої редискиІнгредієнти:
– 2 пучки червоного молодої редиски;
– 1 пучок молодого часнику;
– 2 столові ложки фруктового оцту (винного, яблучного або гутулевого);
– 1 − 1,5 столова ложка олії;
– 1 − 1,5 столова ложка вершкового масла;
– сіль, перець.
Як приготувати смажену редиску
Крок 1
Обираємо редиску, варто звернути увагу на середній розмір овоча. Листя слід обрізати, залишивши 2 – 3 сантиметри стебла, хвостик видалити. Тоді промиваємо та ріжемо навпіл.
Вибираємо та нарізаємо редиску / Фото Unsplash
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Крок 2
Розігріти пательню з маслом і обсмажити редиску 1 – 1,5 хвилину на середньому вогні. Після цього додаємо нарізані стебла молодого часнику та оцет. Солимо, тушкуємо ще хвилину і знімаємо пательню з вогню.
Обсмажуємо редиску на середньому вогні / Фото Serious Eats
Варто знати
Під час обсмажування редиска трохи втрачає свій яскраво-червоний колір і стає рожевим. А оцет додасть гарніру з хрусткою скоринкою легкої кислинки. До речі, у процесі обсмажування редиска втрачає також і свою гостроту, тому ідеально підійде як гарнір.