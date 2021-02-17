Смажене морозиво з беконом і пармезаном за рецептом Дмитра Горовенка

Солоне морозиво ха рецептом кухаря Дмитра Горовенка відриє вам нові смаки незвичного десерту.

Дмитро Горовенко поділився рецептом солоного морозива з беконом та пармезаном, яке ви можете приготувати вдома.

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Оскільки страва дуже калорійна, не рекомендується її вживати людям, що намагаються схуднути або пильно стежать за своєю вагою.

Як приготувати солоне морозиво

Дрібно нарізаємо бекон, змішуємо з морозиво та пармезаном. Збийте два яйця з додаванням спеції масала. Масала – суміш кардамону, кориці та бад'яну. Відправте морозиво в морозилку, щоб воно трішки підморозилося та ви могли сформувати кульки. За допомогою ложки та рук сформуйте кульки з морозива та швидко запаніруйте їх у борошні, далі у яйці, пластівцях, знову у яйці та пластівцях. Готові кульки відправте знову в морозилку. Обсмажте кульки морозива у фритюрі до золотистої скоринки – 15 секунд буде достатньо. Одразу подавайте солоне морозиво до столу з додаванням полуниці та мікрогріну. Смачного!

– 50 г бекону;– 50 г пармезану;– 50 г мікрогріну;– 500 г вершкового морозива;– масала;– 2 яйця;– 100 г кукурудзяних пластівців;– 200 г борошна;– 100 г полуниці с/м;– 1 л олії.

Відео приготування солоного морозива за рецептом Дмитра Горовенка: дивись з 10 хвилини