Смажене морозиво з беконом і пармезаном за рецептом Дмитра Горовенка

17 лютого 2021 , 12:55
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Джерело:

KYIVLIVE

Солоне морозиво ха рецептом кухаря Дмитра Горовенка відриє вам нові смаки незвичного десерту.

Дмитро Горовенко поділився рецептом солоного морозива з беконом та пармезаном, яке ви можете приготувати вдома.

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Оскільки страва дуже калорійна, не рекомендується її вживати людям, що намагаються схуднути або пильно стежать за своєю вагою.

Як приготувати солоне морозиво

Інгредієнти:
– 50 г бекону;
– 50 г пармезану;
– 50 г мікрогріну;
– 500 г вершкового морозива;
– масала;
– 2 яйця;
– 100 г кукурудзяних пластівців;
– 200 г борошна;
– 100 г полуниці с/м;
– 1 л олії.
  1. Дрібно нарізаємо бекон, змішуємо з морозиво та пармезаном.
  2. Збийте два яйця з додаванням спеції масала. Масала – суміш кардамону, кориці та бад'яну.
  3. Відправте морозиво в морозилку, щоб воно трішки підморозилося та ви могли сформувати кульки.
  4. За допомогою ложки та рук сформуйте кульки з морозива та швидко запаніруйте їх у борошні, далі у яйці, пластівцях, знову у яйці та пластівцях. Готові кульки відправте знову в морозилку.
  5. Обсмажте кульки морозива у фритюрі до золотистої скоринки – 15 секунд буде достатньо.
  6. Одразу подавайте солоне морозиво до столу з додаванням полуниці та мікрогріну. Смачного!

Відео приготування солоного морозива за рецептом Дмитра Горовенка: дивись з 10 хвилини