Смажені пиріжки за бабусиним рецептом

Мабуть, кожному у дитинстві бабуся готувала смажені пиріжки з капустою чи картоплею. Щоб пригадати вам смак улюблених смаколиків, ми дібрали перевірений рецепт української шеф-кухарки Валентини Саєнко.

Щоб смажені пиріжки вдалися, потрібно знати досконалу рецептуру саме тіста. Щодо начинки – вона повинна бути максимально сухою: капуста, картопля, гриби, домашній сир, м'ясна чи рибна.

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Подавайте такі пиріжки зі склянкою парного молока, або домашнім компотом. Такий смаколик з дитинства хоч і калорійний, але надзвичайно смачний і такий рідний.

Рецепт смажених пиріжків

Час: 2 години

2 години Порції: 10 штук

– 50 грамів пшеничного борошна;– 1 столова ложка цукру;– пів чайної ложки солі;– 30 грамів олії;– 120 грамів окропу.– тісто з першого етапу;– 4 грами сухих дріжджів;– 5 грамів цукру;– 60 грамів теплої води;– 1 яєчний жовток;– 250 грамів пшеничного борошна.

Приготування:

Для першого етапу приготування заготовки на тісто змішаємо всі сухі інгредієнти та заливаємо їх окропом з олією. Перемішаємо це все вінчиком. У вас вийде такий клейстер з невеликою кількістю грудочок. Це нормально. Відставляємо, щоб все охололо.

Цим часом замішуємо тісто: дріжджі, цукор і 100 грамів борошна змішуємо разом та додаємо теплу воду. Нехай опара постоїть в теплі 10 – 15 хвилин. Коли з’являться пухирці, додаємо нашу заготовку, жовток та решту борошна. Добре вимішуємо все, щоб тісто було еластичним, але трішки липнуло до рук.

Змащуємо руки олією – тісто не буде прилипати. Перекладаємо тісто в миску, змащену олією, накриваємо зверху рушником і даємо постояти 1 годину в теплі.

Змащуємо стільницю і руки олією, розділяємо тісто на 10 рівних частин. Тісто не розкатуємо качалкою, а обминаємо і формуємо руками.

Начинку можна обрати будь-яку, головне тільки, щоб вона була суха. Викладаємо начинку на тісто, защіпляємо краї.

Смажимо пиріжки у великій кількості олії на середньому вогні 3 – 4 хвилини.

Смачного!